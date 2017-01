Zamoranos ya producimos 240 toneladas de basura diaria

-Se colectaron 40 toneladas más de lo normal por temporada decembrina y Día de Reyes

-Priorizan la construcción de una nueva celda para relleno sanitario

-Está por agotarse la que recibe basura, le quedan 3 meses de existencia



Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 20 por ciento aumentó la generación de basura llegando a 240 toneladas diarias derivadas de la temporada decembrina y el Día de Reyes. Las rutas establecidas alcanzaron para cubrir las necesidades sin rezagar el servicio, pese a que durante los 3 días pasados fue realizada la Feria del Juguete en el Nuevo Mercado Hidalgo.

“Se colectaron 40 toneladas más de lo normal; sin embargo, los elementos de la dependencia participaron de manera organizada; unos en la parte operativa y otros en las rutas de recolección; la población no sufrió como consecuencia de un retraso en las rutas”, informó Francisco Javier González Barajas, coordinador de aseo público.

Comentó que a partir de hoy se volverá a regularizar el servicio que ofrecerán en el municipio, debido a que terminó el periodo de festividades y consumismo entre la población, por lo que habrá una atención más puntual a las colonias y comunidades establecidas en la localidad para que no se queden desechos en esquinas y afuera de los hogares por tiempo prolongado.

“Lo que sí se convierte en una necesidad urgente para nosotros es la construcción de una nueva celda para el relleno sanitario, porque la sexta, que actualmente está en funciones, está por agotarse; ya no hay espacio para tirar la basura que generan los zamoranos”, dijo.

Mencionó que le resta una vida útil de 3 meses a la celda actual y por ello es que trabajaron en el proyecto de la construcción de la nueva celda para el relleno sanitario, para evitar problemas de almacenamiento de los desperdicios que llegan al espacio.

“Desconocemos el costo de la obra que requerimos porque hay una inflación en el precio de los materiales que se desprende de varias alzas generadas a lo largo del año en lo que corresponde a los materiales. Será un asunto que deberá tratar la Dirección de Obras Públicos y Servicios Públicos Municipales”, precisó.

Consideró finalmente que también ven como necesidad trabajar sobre la implementación de programas de separación de desperdicios, en donde lo más importante es generar conciencia entre la población para que coopere con las medidas a implementarse y que de esa manera se pueda alargar la existencia de la infraestructura del espacio.



Numeraria

200 toneladas de basura se generan en promedio en Zamora