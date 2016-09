Zamora, sede del Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2016

Martes , 13 de septiembre de 2016

-De los CBTI´s

-300 alumnos de 14 planteles participan en concursos de diversas disciplinas

Elena Rojas, Zamora

Por segunda ocasión el municipio de Zamora es sede del Encuentro Nacional de Arte y Cultura (ENAC 2016), organizado por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGTI). Reúne a 300 alumnos destacados en diversas disciplinas de 14 de los 16 planteles que hay en el estado de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis).

Esta etapa estatal que se desarrolla desde ayer, hoy y mañana se lleva a cabo en cuatro sedes: la Plaza Principal, el Salón Mulstiescénico del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM); el Auditorio del Colegio de Michoacán (ColMich) y el CBTis 52 como anfitrión.

Los jóvenes participantes demostrarán sus habilidades en diversas disciplinas como oratoria, danza, teatro, declamación, canto, ajedrez, fotografía, dibujo artístico, pintura y artesanía.

De manera paralela el evento comprende actividades de creación literaria que abarca cuento, poesía, ensayo, crónica y mini ficción; así como video documental y didáctica ambiental.

Lo anterior fue informado en rueda de prensa por Alfonso Pineda Hernández, subdirector de enlace operativo de la DGETI en Michoacán; quien estuvo acompañado por Antonio Aguilera Magullón, director del CBTI´s 52 , Salvador Alcaraz Vargas, subdirector académico y Gloria Cristina Méndez Alvarado, subdirectora administrativa y de planeación.

Pineda Hernández señaló, “con este evento la DGETI demuestra que no solamente forma tecnólogos, sino que buscamos que nuestros alumnos reciban una educación integral, a través del rescate de nuestros valores culturales y artísticos”.

El jurado estará conformado por personal de la entidad debidamente calificado en las diversas disciplinas. Elegirán a los mejores alumnos para que representen al estado de Michoacán.

Ayer, los contingentes de los diversos planteles desfilaron por las calles del primer cuadro de la ciudad, partiendo del CRAM hasta llegar a la plaza principal donde se llevó a cabo la inauguración con una verbena popular.

Hoy desde las 9:00 am se instalaran en la plaza las exposiciones de pintura, dibujo, artesanía y fotografía, “además de dar a conocer sus trabajos, los alumnos estarán trabajando en estas disciplinas. Es decir, será también una muestra demostrativa. Deberán mostrar sus habilidades en la práctica”.

De manera paralela se desarrollara el evento de oratoria en el CRAM que consiste en dos fases: discurso preparado e improvisado; y se estará llevando a cabo en la misma sede el concurso de ajedrez. A esa misma hora se estará realizando el concurso de teatro en el Colmich. Hoy a las 5 pm habrá danza en la plaza.

Mañana miércoles a las 10 am se tendrá el evento de declamación y de canto. Posteriormente a partir de la 1 pm será la clausura en la plaza principal, donde se darán a conocer los nombres de los ganadores de cada disciplina que representarán a Michoacán y se les entregará su reconocimiento y trofeo a los tres primeros lugares de cada disciplina.

Los ganadores de esta etapa estatal pasaran a la etapa nacional que se llevará a cabo del 20 al 25 de noviembre en Pachuca Hidalgo, donde tendrán representatividad casi los 456 planteles que comprenden la DGETI en el país.

Numeraria

De 9 a 7 estará hoy la expo en la plaza y mañana de 9 a 12 am

6 aspectos evaluaran en oratoria: dicción, presencia, persuasión, dominio de auditorio, volumen y tiempo