Zamora, indolente a la contaminación atmosférica: SEMARNACC

-No impulsan cobro de impuestos a empresas emisoras

-Por desconocimiento en la materia, ayuntamiento local omite cobro de dicho impuesto

Elena Rojas, Zamora

“El municipio de Zamora no está impulsando cobrar impuestos a las empresas que generan emisiones a la atmosfera o las agroindustrias que tiran sus desechos orgánicos en lugares no apropiados. Con esta recaudación, que tendría que ser destinada al estado, se podrían hacer obras de gran impacto ecológico para el municipio”.

Señaló lo anterior Ernesto Pacheco Cázares, Director de Regulación Ambiental de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del estado (Semarnacc), subrayó que por ignorancia en la materia, el ayuntamiento local no impulsa el cobro de dicho impuesto.

Comentó que los desechos orgánicos del mango o las patas de la fresa (pedúnculos) son residuos que requieren de algún manejo especial, “algunas agroindustrias generan más de 10 toneladas por mes y lamentablemente estos desechos no van a parar a un relleno sanitario, sino a lugares no apropiados donde generan lixiviados (jugos) que propician contaminación del suelo y de los mantos freáticos”.

“Esas empresas tienen que generar un impuesto para el estado. Y dichos impuestos que van a parar al fondo ambiental se recuperan para hacer obras de impacto ecológico, pero en lugares como Zamora no están promoviendo cobrar dichos impuestos, porque sus funcionarios desconocen el tema”, subrayó.

Agregó que por ello es importante que el presidente municipal invite a representantes de la Semarnacc para que estos le informen acerca de los impuestos que les puede cobrar a las empresas que generan emisiones a la atmósfera, como lo es un centro comercial, una panadería, una farmacia, etc., quienes deben pagar una licencia ambiental única.

“Lamentablemente el presidente de Zamora tienen mucho desconocimiento en temas como licencia ambiental única, manifestación de impacto ambiental, áreas naturales protegidas y residuos de manejo especial. Por ello es necesario que tenga un acercamiento con la Semarnacc para que lo instruyamos en la materia, debido a ello es poca su participación para impulsar estrategias que mejoren el medio ambiente”, puntualizó.

Dio como ejemplo que recientemente personal de la Semarnacc acudió a reforestar La Beatilla y a la entrada de este cerro estaban cientos de toneladas de mango tiradas que emanaban un aroma fétido.

“Lamentablemente en la entrada del pulmón más bello que tenemos en Zamora estaba tirado el mango. Por tanto la gente debe de reportarnos ese tipo de situaciones para que la instancia que sanciona: la PROAM, haga lo propio, con sanciones que van de los 300 mil a los 700 mil pesos, toda vez que los efectos al medio ambiente son verdaderamente nocivos”.

”En tanto la Semarnacc se encargue de la regulación mediante el otorgamiento o negativa del permiso, siempre y cuando las empresas informen a dicha instancia si los desechos van a ir a parar al relleno sanitario o serán destinadas como alimento para los animales”, finalizó .



Numeraria

300 a 700 mil pesos sanciones que impone PROAM a agroindustrias que sorprende tirando sus desechos orgánicos en lugares no apropiados