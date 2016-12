Zamora es Campeón del Torneo Estatal “Benito Juárez”.

-Derrotó en la final al equipo de La Piedad por un gol a cero y consiguió su pase al nacional.

Francisco Hernández, Coalcomán

Brillante actuación fue la que tuvo el Seleccionado Sub 17 zamorano al coronarse Campeón Estatal en el Torneo “Benito Juárez” que se celebró en Coalcomán, con ello ganaron el derecho de representar a Michoacán en el próximo Torneo Nacional, esperando sede y fechas para su celebración.

En el primer encuentro de fase de grupos le tocaría a Zamora enfrentar al anfitrión, en un partido que en el papel seria complicado, sobre todo por el ambiente en contra, pero el buen juego y la coordinación del equipo fueron determinantes para no solo ganarle si no golear 4 por 0 a los locales, con dos anotaciones de Pepe Equihua y dos de Alan Estrada.

El cuadro zamorano posteriormente enfrentó al durísimo equipo de Nueva Italia, en su segundo cotejo todo pintaba para ser un encuentro equilibrado y complicado, por el juego dinámico y aguerrido de los “terracalenteños”, por lo cual los zamoranos tenían que replantear la estrategia teniendo como principal cualidad el toque del esférico y la circulación de la pelota, las llegadas por los costados, dando como resultado el segundo encuentro Zamora ganado por un marcador de dos goles por cero, con tantos de Pepe Equihua y el otro de Juan Pablo Montes.

El tercer encuentro estaba establecido para enfrentar al equipo representativo del puerto de Lázaro Cárdenas, el equipo Arcelor Mittal, pero por cuestiones ajenas a los jugadores, los Acereros dejaron de competir en el torneo dando los puntos por default al equipo zamorano, quien se consolidaba como líder del grupo.

En la siguiente ronda los partidos son para ganar o despedirse del torneo, el cuadro de Zamora siempre confió en su gran potencial futbolístico, esperaba con ansias al nuevo rival en turno, destacando en todo momento el gran grupo que los jugadores, cuerpo técnico y padres de familia hacían después de cada cotejo.

La espera era bastante optimista pues los equipos que podrían enfrentarse en la semifinal era Paracho o Periban, pero de nueva cuenta los ajustes en el torneo por parte de los organizadores se hacían presente, el equipo que Zamora enfrentaría en la instancia de semifinal a su similar de Apatzingán, favorito para llevarse el título, aun así el cuadro zamorano sabía que ganando a este equipo las posibilidades eran más amplias para coronarse en este torneo.

El encuentro fue ríspido, trabado, complicado, en el primer tiempo las opciones de llegada con peligro eran casi nulas por parte de ambas escuadras, el juego estaba trabado en medio campo y en una jugada desafortunada el defensa de Apatzingán enviaba el esférico al fondo de sus propias redes, poniendo arriba a Zamora en el marcador 1 gol por cero, así terminaría la primera mitad, el equipo de Apatzingán en el segundo tiempo hizo todo lo posible en busca del ansiado empate, pero el tiempo era su mayor enemigo por que las oportunidades las tuvo pero la contundencia les falló a la hora de definir, quedando el marcador 1-0 a favor del equipo zamorano.

El juego de la gran final estaba definido, sería un duelo de clásico Michoacano desde Coalcomán, entre los equipos Zamora vs La Piedad, pactado para que se jugara a las 11 del mediodía, en una mañana idónea y calurosa para jugar al futbol, ambos equipos comenzaron a con una buena estrategia sin dejar nada en el vestidor, con aproximaciones claras de ambos cuadros, mientras el cuerpo técnico zamorano ajustaba sus líneas para poder concretar los ataques y obtener buenos resultados, los piedadenses hacían lo propio enviando buenas jugadas al ataque pero respetando al rival a la hora de defender.

La primera mitad se fue rápida, más que con solo ver la entrega de los jóvenes zamoranos, en sus rostros el agotamiento se podría dar cuenta del trabajo que se estaba realizando, de regreso a las acciones del juego la oncena chonguera puso a trabajar a la media y a los carrileros, para poder aprovechar la estatura de los delanteros que estaban ya cazando muy de cerca de la presa.

Fue tanta la insistencia del cuadro zamorano que por fin logró cuajar un balón para enviarlo al fondo de las redes Cesar Miranda, con este marcador la Selección de Futbol Zamora sub-17 se coronaba en el Torneo Estatal “Benito Juárez”, ganando la representación de Michoacán en la próxima justa Nacional, felicidades jugadores, cuerpo técnico y padres de familia que hicieron posible este importante logro para el futbol de Zamora.