Zamora contará con un coro infantil y juvenil

Jueves , 8 de septiembre de 2016

-Para representar al municipio en festivales nacionales de alto nivel

-En marcha el proceso de selección de los 60 niños



Elena Rojas, Zamora

Zamora contará con un coro infantil emanado del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) integrado por 60 niños (as) de entre 7 a 17 años de edad; para que representen al municipio en festivales internacionales de alto nivel; así lo informó Erick Alba, director del CRAM.

“Este proyecto es auspiciado por el gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, gracias a una gestión que se hizo ante la Dirección Nacional de Fomento Musical”, señaló. Al tiempo que indicó que serán dos coros en su tipo en el estado y que el otro está en Tacámbaro.

Comentó que a la fecha han audicionado más de 150 niños y jóvenes. Los seleccionados para conformar este coro recibirán una capacitación sobre desarrollo vocal, desarrollo escénico y comprensión del lenguaje musical, saberes que serán impartidos por tres maestros músicos, que fueron elegidos mediante un concurso en el que se tomó en cuenta su trayectoria. Ellos reciben un sueldo que subsidia el gobierno del estado.

Estos docentes están en proceso de selección de los niños y jóvenes que formaran parte de este coro, por lo que están visitando escuelas en busca de los talentos musicales. A más tardar mañana viernes tendrán el listado de los 60 niños seleccionados, por lo que toda esta semana se lleva a cabo el casting.

“Se trata de tener a los niños con mayor talento y potencial que tengan una enorme capacidad auditiva, capacidad rítmica y desenvoltura corporal para enviar mensajes a través de sus gestos y ademanes”.

En marzo del próximo año este coro se presentará en un encuentro nacional de coros infantiles en la ciudad de México. Contará con un repertorio amplio que incluye música latinoamericana a 4 voces, baladas a 2 y 3 voces, ópera y música religiosa.

“Además de que esta ciudad tiene una gran vocación religiosa. Me parece que la religión en esta región es una base fundamental para el desarrollo social, económico, político, y cultural que ha tenido la región Lerma- Chapala durante toda su historia. Aquí hay un enorme bagaje musical de índole religioso y lo queremos fomentar en el escenario como rescate de la identidad regional”, señaló.

Habló sobre la intención de conformar este coro, “es una herramienta bastante redituable para el desarrollo musical y para desarrollar habilidades artísticas. Los alumnos adquieren habilidades muy notables que después les ayudan en su proceso de sociabilización”.

“Otra finalidad es que este coro se esté presentando de manera periódica en la región y fuera del estado; además de que a través de este coro poder recrear las composiciones musicales que se escribieron en esta región en siglos anteriores”.

“Los niños que no sean elegidos conformarán un segundo coro, porque la intención es que ningún niño se quede con las ganas de estar en un coro y se les instruirá para desarrollar capacidades musicales. Y que en todo caso cuando falte un niño en el coro principal, se trabaje con un niño del coro alterno”, concluyó.



Numeraria

150 niños o más han adicionado