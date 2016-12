Vuelven a ganar vecinos de la 20 de noviembre y se quedan en predio ilegalmente

— Las amenazas a los operadores de las máquinas retroexcavadoras fueron la causa principal para no proceder con el desalojo



Oscar De La Rosa, Zamora

Los vecinos de la 20 de Noviembre le ganaron la partida, por segunda ocasión, a elementos de la Fiscalía Regional de Justicia y elementos de seguridad pública, para recuperar la invasión de un predio particular ubicado a un costado del Par Vial. Ni maquinaria, grúas para recoger unidades y la presencia de cuerpos de seguridad amedrentaron a los habitantes del lugar para retirarse de la zona.

Las amenazas a los operadores de las máquinas retroexcavadoras fueron la causa principal por la que no pudieron realizarse las labores de recuperación del predio. Los trabajadores no quisieron hacer la labor por temor a represalias y salir dañados físicamente por los vecinos, que al ver las acciones se hicieron de palos y piedras para enfrentar a los cuerpos de seguridad.

El ambiente tenso sólo quedó en exhortaciones efectuadas por el fiscal regional de justicia, Francisco Herrera Franco, a los vecinos del lugar para que se retirarán por la vía legal, de lo contrario correrían el riesgo de ser detenidos y consignados por el delito de despojo en propiedad ajena; sin embargo, no hubo detenciones, pero sí la molestia evidente por parte de diferentes elementos de seguridad por no haber procedido con la parte operativa.

Los vecinos insistieron en que no van a devolver la propiedad invadida hasta que no se construya un área verde en el lugar; sin embargo en un recorrido realizado por EL INDEPENDIENTE se volvió a constatar que no es utilizada con ese fin más que para estacionamiento de unidades particulares, crecimiento de las viviendas y fiestas particulares. Hay parte del machuelo oriente que ya se encuentra desgastada por la subida constante de los vehículos, pese a que el Par Vial 20 de Noviembre fue construido con recursos públicos.

Francisco Herrera Franco aseguró que más del 50 por ciento de las 84 familias asentadas en esa franja está dispuesto a respetar la propiedad privada, tras un consenso realizado con los vecinos y firmas en donde aceptan devolver lo que no corresponde, por lo que en un inicio contempló que el desalojo sería sencillo, pero ocurrió lo contrario.

Por su parte, José María Galindo, representante legal de Ana Rosa Guadalupe Ramírez Toledo, propietaria del predio en disputa, aseguró que el terreno está registrado a favor de ella, desde el año de 1957 como lo hacen constar las escrituras 7564, 22432 y 1803, de donde hizo una donación parcial para la construcción del Par Vial 20 de Noviembre.

Aseguró que la propietaria cuenta con una licencia municipal autorizada para la construcción de una barda perimetral que delimite la zona de la propiedad. La edificación tendrá una extensión de 477 metros lineales con una altura de 2 metros.

“Aclaramos que la barda será únicamente para delimitar la propiedad de quien represento y no para privatizar el uso del Par Vial como lo ha manejado Jesús González Avalos, presidente de la colonia 20 de Noviembre”, subrayó.

Agregó que la propietaria está abierta al diálogo con los vecinos de las casas colindantes del terreno a quienes ya regaló hasta 4 metros de su propiedad, pero además para resolver la situación legal de quienes fueron denunciados en el conflicto por el despojo de su terreno, lo cual está penado legalmente.



Numeraria

15 de junio de 2015 fue puesta la denuncia penal

2 intentos de aseguramiento del terreno han efectuado elementos de seguridad

477 metros lineales fueron invadidos por familias de 20 Noviembre