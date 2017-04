Vuelca pipa y choca contra un taxi en el Libramiento Sur de Zamora

+ No hay personas lesionadas

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- 26 de abril de 2017.- La volcadura de una pipa que transportaba agua, misma que también chocó por alcance contra un taxi, provocó la movilización de los elementos de Tránsito y Vialidad, así como de paramédicos de Rescate y Salvamento, por fortuna no hubo personas lesionadas. El tráfico se vio interrumpido toda vez que el pesado camión quedó en los carriles centrales de la carretera Zamora-Carapan, a la altura del libramiento Sur.

Lo anterior sucedió alrededor de las 06:45 horas de la mañana de este miércoles en la citada rúa, a la altura del Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio, de esta ciudad de Zamora, donde quedaron siniestrados un camión tipo pipa de la marca Freightliner, color blanco, con placas de circulación JU-91-541, conducida por Vicente P., V., de 43 años de edad, vecino de la colonia Ruiz Cortines, del municipio de Tangancícuaro, quien salió ileso.

Así como un taxi Nissan Tsuru, color blanco con rojo, taxi de Jiquilpan, matrícula 42-17—LCY del servicio público de pasajeros, tripulado por Miguel G., R., de 58 años de edad, vecino de la colonia Rincón del Diablo, del municipio de Jiquilpan, también salió sano y salvo.

En este hecho un pasajero de la unidad de alquiler fue atendido por los paramédicos de Rescate y Salvamento, toda vez que presentaba una crisis, se trata del joven Fernando S., C., de 21 años de edad, vecino de Jiquilpan.

Finalmente ambos automotores fueron trasladados al corralón oficial, toda vez que los dos presentaban daños materiales severos, asimismo, los choferes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.