Viven en vulnerabilidad emigrados, desconocen sus derechos

Viernes , 9 de septiembre de 2016

-Regiduría del Migrante inicia conferencias para instruirlos

-No se limitarán únicamente a municipio, convocarán a personas de la región



Oscar De La Rosa, Zamora

Los paisanos avecindados en los Estados Unidos se encuentran en estado de vulnerabilidad por desconocimiento de sus derechos, pese a no contar con un trámite que regularice su estancia en el vecino país del norte. La situación ocasiona que sus familias vivan en una situación de conflicto al desconocer la suerte de los migrantes.

“El problema es mayúsculo cuando hay redadas o simplemente son encarcelados tras pasar la frontera por la vía ilegal. Muchos se encuentran incomunicados al no conocer las formas que tienen para su defensa y además quedan expuestos a una denigración por parte de los agentes norteamericanos”, puntualizó Marco Antonio Arizaga Sánchez, en el marco de una conferencia ofrecida en UNIVA Plantel Zamora, donde fue abordado el tema.

Comentó que iniciarán una serie de conferencias para instruir a los migrantes y sus familiares en la materia; personal especializado en la rama dará a conocer temas sobre los derechos y obligaciones que tienen los zamoranos al encontrarse en los Estados Unidos, principalmente aquellos que van en búsqueda del sueño americano.

“En este primer evento, exhortamos a personas que vienen de Chavinda, Jacona, Tangamandapio y otros municipios de la región. La intención es que la participación sea nutrida porque hay familias instaladas en diferentes lugares o comunidades que se encuentran apartadas de la zona urbana de Zamora”, dijo.

Mencionó que otro de los objetivos de hacer regional el evento radica en que Estados Unidos es el destino número uno en lo que respecta a la vecindad de los migrantes, por lo que habrán de efectuar una calendarización de las jornadas para atender al mayor número posible de personas.

“Se avecinan cambios importantes, tras la próxima elección que será efectuada en el vecino país del norte. Los migrantes deberán estar lo mejor preparados posibles para que puedan hacer frente a las prácticas que serán establecidas. Por ello es importante su actualización en la materia”, concluyó.



Numeraria

150 personas acudieron a la primera conferencia