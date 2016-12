Violencia sigue presente en sociedad por no trabajar en prevención

-Puntualizan en presentación de proyecto para reconstruir tejido social

-Feminicidios, asesinatos y desapariciones forzadas principales flagelos a población

-Convocan a concentración por la paz próximo 22 de enero en plazoleta del Teco



Oscar De La Rosa, Zamora

“La violencia sigue presente entre la sociedad porque no se ha trabajado de manera efectiva en materia de prevención. Cualquier acto se resuelve mediante ese tipo de acciones, pero no se pondera otras prácticas como la instrucción y formación de valores solidarios para actuar a favor de las personas”, puntualizó Luis Martín Cabezas Jáuregui, quien encabeza la Dimensión de Justicia, Paz, Reconciliación, Fe y Política de la Pastoral Social de Cáritas, en el marco de una rueda de prensa.

Comentó que si se trabaja en la prevención se evitarán costos importantes en materia económica para actuar de manera reactiva en el tema de la erradicación de la violencia que ha sido causa de la desintegración de familias y de muertes ocasionadas por la falta de colaboración entre la población.

Dio a conocer que los feminicidios, asesinatos y las desapariciones forzadas son los principales flagelos de la población de este municipio, por lo que consideró necesario trabajar en el rubro y hacer conciencia entre los ciudadanos sobre cómo evitar que se puedan ser víctimas de ese tipo de delitos.

“Los feminicidios se han duplicado en esta región, de acuerdo a estimaciones que hemos efectuado. No hay un censo regional preciso sobre la cantidad de acontecimientos que han sucedido con relación a esos hechos; sin embargo, hemos conocido de más casos ocurridos con relación al año anterior en esta región”, dijo.

Informó que el próximo 22 de enero harán una concentración masiva de personas en la plaza del Teco porque pedirán paz para Zamora, la región y el país a través de un mensaje en el que tienen la intención de que se pueda frenar la situación, tras considerar que es un momento para remover conciencias.

“El tema de la violencia se debe atender una manera proactiva y dar el acompañamiento necesario a aquellas personas que fueron afectadas por la violencia, ya que tienen una vida complicada a partir del daño psicológico sufrido por esas acciones. Se requiere de diferentes estrategias en donde podamos ser una esperanza para aquellos que han sido perjudicados”, subrayó.

Finalmente dijo que las medidas emprendidas por el grupo no pretender atender únicamente la parte social, sino también el aspecto humano y espiritual porque es la mejor oportunidad para acercar a miles de personas afectadas a la comunión con Dios y el ejercicio de otro tipo de sacramentos.



Numeraria

2 mil personas esperan en concentración masiva por la paz