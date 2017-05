Violencia intrafamiliar afecta a madres jaconenses

-3 de ellas han sido canalizadas a refugios



La violencia intrafamiliar es la principal problemática que enfrentan las madres jaconenses, en contraste, no hay escasez de trabajo para ellas toda vez que en el municipio hay muchas congeladoras que incluso importan mano de obra de otros lugares ante el superávit de trabajo que hay, señaló Rosa Ana Mendoza Vega, regidora de la mujer y desarrollo social.

Indicó que para erradicar la violencia intrafamiliar, la regiduría a su cargo, implementa el programa CDM Centro de Desarrollo en las Mujeres donde se garantizan asesoramiento a las víctimas en cuestión psicológica y legal, pues se cuenta con un abogado y un psicólogo, auspiciados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Desarrollo de las Mujeres.

“Ya en caso de que su problema sea más grave, se les canaliza a un refugio de Michoacán, que se ubican en Pátzcuaro, Morelia y otras ciudades de la entidad. En lo que va del año se estima que han sido canalizadas 3 mujeres a distintos refugios”, puntualizó.

“Son muy pocas mujeres, toda vez que no se atreven a dar ese paso de dejar a su pareja por miedo. Cuando se les da la facilidad de que se vayan con sus hijos a un refugio en un plazo de tres meses, no aceptan o bien otras en cambio no denuncian que están siendo víctimas de violencia”, lamentó.

Así lo expresó al informar que el próximo lunes 8 de mayo a partir de las 6 pm en la plaza principal, adelantarán la celebración del día de las madres. En el evento se contará con la presencia de un imitador, un grupo de baile y un mariachi. Además habrá rifas, sorpresas y bocadillos para las madres y se rifarán cambios de imagen. Esperan por lo menos mil madres a este evento.

“Aún desconocemos cuántos regalos se rifarán, por lo que esperamos la colaboración del sector empresarial para que se sume a esta causa y podamos entregar muchas sorpresas a las mamás. Ojalá y se sensibilicen porque a pesar de que hay trabajo en el municipio, la situación económica de muchas jefas de familia no es muy favorable, por lo que no está por demás que puedan contar con un detalle, ya sea un electrodoméstico, utensilio de cocina o despensa”, citó.

Mencionó finalmente que se estima que casi la mitad de la población de Jacona son jefas de familia, “es necesario reconocer su incansable labor, “vamos hacer un perifoneo por las diversas colonias del municipio para que sean muchas las madres de familia las que asistan al evento”.



