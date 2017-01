Villanos Olimpia castigó al Deportivo San Antonio

Guillermo Ríos, Zamora

En gran encuentro de futbol, donde la contundencia fue clave y factor, el conjunto de los Villanos Olimpia se quedó con el triunfo ante un equipo que no suele tener la pólvora mojada, como lo es Deportivo San Antonio.

Cotejo que se llevó a cabo sobre el empastado campo B de la Unidad deportiva El Chamizal, bajo la encomienda del silbante José Luis Benito Patiño, en partido que dio comienzo en punto de las 10 horas con la finalidad de ambos equipos de sumar unidades y escalar posiciones en la lucha constante por el campeonato de la categoría Intermedia Dos.

En el desarrollo del encuentro ambos equipos saltaron al terreno de juego con sus mejores armas, unos Villanos agresivos en técnica y ganas de salir a jugar el encuentro, mientras que los del Deportivo San Antonio, con la humildad y sencillez que los caracterizan, sin aspavientos ni protagonismo.

El encuentro comenzó con un ritmo semi-lento, con poca claridad al momento de atacar, más bien con las ganas de tomar el control en medio campo y comenzar a proponer desde esa zona, los Villanos empezaban hacer el gasto de energía y a romper el parado, lanzando una mayor cantidad de alertas a los rivales, haciendo de sus carrileros verdaderas veredas para ingresar al área con facilidad, pero el buen parado de los del San Antonio impedían que terminaran las juagadas de peligro.

El invitado de honor llegó apenas a los 4 minutos, por conducto del jugador con camisa número 9, quien condujo el esférico hasta las barbas del portero y con una finta se lo quitó y empujó a la redonda al fondo de las redes, para abrir el juego y marcar el 1 por 0 a favor de los Villanos.

El dos por cero llegó después de un remate del central, casaca número 2, alzándose dentro del área y conectado directo a portería, dejando al guardameta Jesús Garibay, portero del San Antonio, en evidencia por su pésima salida, cosa que aproveché le delantero y mandó el esférico al fondo de las redes.

La reacción no se hizo esperar, el conjunto de San Antonio comenzó a querer y apretó la marca y redujo los espacios que estaba dejando, los gritos por parte de su estratega estaban llegando a pegarles en el orgullo, los de la 20 parecía que era primera vez que se enfrentaban juntos, desconcertados, desconectados estaban entregando el encuentro muy fácilmente.

Con este resultado los equipos se fueron al descanso del primer tiempo, aprovechando la hidratación y las indicaciones que sus entrenadores les daban, por un lado el de Villanos tratando de motivar a sus pupilos para que no perdieran marcas y no dejaran escapar el triunfo que ya tenían en las manos, mientras tanto los de San Antonio preparaban los cambios que pudieran dar la vuelta al partido.

De regreso de nuevo a las acciones del encuentro, el equipo de San Antonio en su búsqueda por acortar distancia en el marcador, dejaba partido al equipo, cosa que aprovechó el conjunto de los Villanos, López el casaca 32, después de un pase filtrado tomó el balón como venía e incrustó su disparo en la portería, dejando al portero con las ganas de atacar el esférico.

Posteriormente el encuentro solamente fue de trámite, ya con unos 20 de noviembre con el ánimo por los suelos y los villanos agrandadisimos comenzaron a circular el balón por toda la cancha haciendo que el tiempo transcurriera rápido para poder adjudicarse la victoria y sumar de a tres en su lucha por mantenerse de media tabla hacia arriba.