Vienen clausuras para negocios resistentes a tomar medidas de Protección Civil

Oscar De La Rosa, Zamora

Serán aplicadas las primeras clausuras a negocios que se resisten a contar con las medidas marcadas por la Coordinación Municipal de Protección Civil para que puedan operar en el municipio. El motivo es que no han cumplido con las recomendaciones emitidas por la dependencia municipal para ofrecer servicios a la población.

En los últimos 2 meses se han presentado 3 incidentes de gravedad como consecuencia de la falta de un plan de contingencia actualizado que consiste no solo en que el negocio cuente con instrumental para atender incendios, sino también el hecho de que el personal esté plenamente capacitado para las acciones.

El primer incidente estuvo relacionado con el incendio de 2 establecimientos en la zona del acceso norte del municipio; el segundo con la explosión de una máquina en una tienda de comida de pollo ubicada en Virrey de Mendoza y Madero; el tercero con la quema intencionada de un local de ropa ubicado en Jardines de Catedral, independientemente del ocurrido en la zona del mercado Hidalgo por motivos de almacenar pólvora.

“En cualquier circunstancia se podrían minimizar los riesgos si hubieran contado con la preparación suficiente para actuar de manera reactiva en el caso de los incendios. La inversión para los negocios en el caso de los planes de contingencia no llega más allá de los 15 mil pesos; sin embargo, los patrones o propietarios se resisten a hacer ese tipo de acciones”, dijo.

Comentó que en promedio revisan 100 establecimientos por mes, de los que algunos tienen hasta doble visita porque el objetivo es que se puedan regularizar en la materia. Se estima que el 20 por ciento de los negocios en el municipio se encuentra sin tener un plan de contingencias.

“Adoptamos una postura de sancionar a los negocios que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad y por ello es que vamos a aplicar lo que establece el reglamento de la materia, ya que no se puede jugar con la vida e integridad física de las personas”, dijo.

Finalizó al decir que incluso la Coordinación Municipal de Protección Civil está en la mejor disposición de llevar a cabo revisiones para brindar asesoría a los negocios que lo requieran. Cobran la cantidad de 350 pesos, que es lo equivalente a 4 UMA (Unidades de Medición).

Numeraria

-3 inspectores de Protección Civil hacen revisión a negocios