Víctor Fraga continúa demostrando su calidad en Monterrey

Jueves , 29 de septiembre de 2016

Futbolista zamorano

Francisco Hernández, Zamora

El futbolista zamorano Víctor Fraga continua con su buena temporada de debut con Monterrey, el ex Real Zamora juega como lateral derecho en el equipo sub 20, está jugando y sumando minutos además de experiencia y aprendizaje.

“Es muy diferente, gracias a Dios estoy jugando y sumando minutos, mi llegada a Monterrey fue gracias a un visor que me detecto cuando estaba en el Real Zamora, fui a hacer pruebas y me quede, con el tiempo te acostumbras a la ciudad y ya me acople, la verdad tiene mucha afición y mucha visión, siento que es de los mejores de México y están teniendo mucha trascendencia”, destacó.

“Estoy al pendiente del Real Zamora, checo como les va cada fin de semana, me da gusto que les esté yendo bien a pesar que están en una nueva categoría, siento mucha alegría cuando me preguntan cómo está marchando todo, nos recuerda la afición de lo que hicimos en Zamora, a la afición les pido que sigan apoyando al equipo, hay mucho joven con talento así que si los siguen apoyando podrán verlos otros equipos y podrán salir adelante”, agregó.

El jugador continuara con su trabajo con la sub 20 del equipo regiomontano esperando crecer y aprender para lograr una oportunidad en otras categorías y aspirar al debut en Primera División.