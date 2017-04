Verificarán status de empresas ante nuevas restricciones laborales en EU

-La intención es no ofrecer plazas falsas a zamoranos que van a trabajar con visa temporal

-Quieren evitar la oferta de corporaciones fraudulentas

Oscar De La Rosa, Zamora

Será verificado el status de empresas norteamericanas ante las nuevas restricciones laborales de los Estados Unidos para limitar la entrega de visas temporales a trabajadores mexicanos. La intención es que no sean ofrecidas plazas falsas a zamoranos o personas de la región que tengan la intención de ir a laborar al vecino país del norte.

“Esta acción se desprende de las restricciones que quiere imponer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al otorgamiento de visas H – 1B (temporales) con el argumento de evitar que trabajadores mexicanos le quiten el puesto a norteamericanos. No queremos que nos sorprendan en ese sentido porque nos interesa que nuestros paisanos laboren en condiciones dignas”, puntualizó Marcos Antonio Arizaga Sánchez, regidor de atención al migrante.

Comentó que con la verificación también evitarán la oferta de empresas fraudulentas para no engañar a los zamoranos con lo que respecta a las oportunidades o vacantes ofrecidas. Dijo que ante todo se debe imponer el que los paisanos puedan desempeñarse en condiciones que no perjudiquen su estado físico.

“Siempre ha sido el sentido de nosotros, desde que hicimos la feria del empleo. No pretendemos enviar a nuestros paisanos para que se queden a su suerte, sino todo lo contrario, siempre buscamos que su condición sea la mejor, al igual que la de sus familias”, mencionó.

Aseguró que a partir del anuncio del presidente estadounidense tendrán que ser más cuidadosos con relación a la oferta de diferentes empresas del vecino país del norte para no haya problemas legales con las autoridades extranjeras, principalmente en la parte de migración.

Finalmente dijo que buscarán las mejores opciones para buscar alternativas de empleo que no representen algún riesgo para los paisanos que busquen la oportunidad de ser contratados, como ocurrió en su momento con empresas instaladas en el país de Canadá.

Numeraria

-1,000 vacantes ofertaron en la feria internacional del empleo