Veracruz ganó primer juego de ida de la final de la liga municipal de Chavinda

Guillermo Ríos, Chavinda

En un duro encuentro y con la mínima ventaja el conjunto del Veracruz se llevó la ventaja 2 goles a 1 frente al equipo de la Esperanza y coquetea con el campeonato de la Liga Municipal Chavinda que preside el ingeniero Ricardo Cerda Delgado.

En un ambiente favorable y con las condiciones apropiadas para el desarrollo del buen futbol, el día y la hora llegaban, sobre el campo de la comunidad de la “Pera” la Esperanza, la experimentada y lujosa cuarteta arbitral encabezados por el silbante central, Alfonso Zamora Maldonado, seguido por sus auxiliares Salvador Pérez, Fermín Bucio y como cuarto juez, Iván Dueñas Manzo.

Previo al inicio del encuentro los equipos hicieron su entrada triunfal bajo el himno de la Liga Mx, posteriormente siguiendo el protocolo profesional, entró un niño con el balón por el centro del campo e hizo entrega del balón al árbitro y capitanes de los equipos, mencionando “Juega Limpio, Siente tu Liga”, la foto oficial y el saludo entre ambas escuadras, dejando la formación protocolaria para dar paso a la alineación en el terreno del juego.

Ya con los 11 jugadores por bando, el central Alfonso Zamora hizo sonar su ocarina para dar por iniciadas las acciones del juego, moviendo el esférico el conjunto visitante, El Veracruz; ambas escuadras comenzaron a tocar el esférico y buscar la posesión del balón, aunque el ritmo no era el que los aficionados esperaban, poca claridad al frente, al contrario una serie de imprecisiones en medio campo que vislumbraba poco espectáculo.

Los vestidos de Rojo (Veracruz) comenzaron a mostrar mejor movilidad, técnica y manejo del balón, poco a poco tocaba las puertas de su rival pero sin tener contundencia necesaria para irse adelante en el marcador, fue hasta el minuto 21, en un intento de despeje de la zaga defensiva Ricardo Rodríguez (10) saca un derechazo y manda su disparo cerca del ángulo derecho del portero Jesús González, quien solamente agachó la mirada ante la débil marca de sus compañeros.

3 minutos más tarde la respuesta del equipo de la Esperanza la hizo el lateral Javier Camarena quien ganó un pase largo y envió un centro que su compañero el delantero Pedro Arévalo quien logró conectar el balón , casi cayéndose, poniendo en aprietos al portero del Veracruz, quien hacía rato no lo inquietaban.

Sin más emociones que destacar el primer tiempo llegó a su fin, con un equipo local animado a ir al frente pero con más corazón que buen futbol se acercaban a su rival, además, motivados con su público que en todo momento no dejó de apoyarlos, las porras, los gritos pero sobre todo las buenas vibras estaban con sus jugadores, exigiéndoles entrega y llegadas que les permitiera empatar el juego.

Ambos equipos directos a sus respectivas esquinas, por el lado de los de la Esperanza, el entrenador intentaba motivarlos, hacerlos despertar, porque el nivel de juego mostrado hasta el momento no era suficiente para pensar llevarse el título, mientras que por el otro lado, el estratega les exigía mayor movimiento del balón, concretar y terminar las llegadas, por supuesto ser inteligentes al momento de atacar, mencionando que la ventaja era mínima y necesitaban ampliarla, para poder respirar más tranquilos.

De regreso a las acciones del juego, el partido comenzó a un ritmo semi-lento, tanto el público como los jugadores permanecían tranquilos, ambos equipos dejaban pasar el tiempo como esperando a que el rival tomara la iniciativa, fue entonces que los locales comenzaron a disponer de su talento, en un cobro de tiro de esquina por la pradera izquierda, el centro directo a la altura del manchón penal Alfredo Camarena (18) conectó pero su remate se fue por un costado del palo.

Golazazazo del Veracruz, el dos goles por cero cayó al minuto 67, por conducto de Pedro Rodríguez, en una jugada que recibe de rebote y desde afuera del área grande, con pierna derecha se perfila y saca un fierrazo que se incrusta en el ángulo izquierdo, pese al gran lance del arquero Jesús González, pero la colocación y la velocidad que salió del botín del jugador, solamente hizo más espectacular la anotación.

El descuento para los locales llegó al 75, por conducto de Jacinto Camarena, luego de que el arquero Jorge Campos cometiera una garrafal salida, en un intento de despeje, no logró conectar bien el esférico y con un testarazo del delantero de la “pera” lograba acortar la distancia y mantener más que vivo el campeonato.

Y como era de esperarse, el conjunto de la Esperanza se fue con todo al ataque, con llegadas que aproximaban a su equipo a conseguir el empate, en una jugada por el centro, ante la confusión de los equipos y donde el árbitro central dejaba correr una mano deliberada, el jugador Jesús Martínez de la Esperanza, por costado izquierdo sacaba un riflazo a la base del poste donde el arquero del Veracruz atajaba de forma espectacular.

El silbatazo final llegó después de que el central añadiera 4 minutos más al partido, con un conjunto de la Esperanza volcado al frente y con el afán de conseguir el empate, el tiempo llegó a su fin y el resultado final quedó a favor del Veracruz 2-1, dejando la mínima ventaja para el próximo donde pretenden alzarse con la victoria y llevarse el campeonato de la Liga Municipal de Chavinda.