Vecinos cierran nuevamente la calle 20 de Noviembre

-Habitantes de más de 5 colonias recriminan tibieza de autoridades para quitar bloqueos

-En esta ocasión el argumento fue por el desalojo de una familia

-Taxistas hicieron su negocio, cobraron hasta 60 pesos para llevar gente al centro

Oscar De La Rosa, Zamora

Por enésima ocasión, vecinos de la calle 20 de Noviembre hicieron el cierre de la arteria. En esta ocasión el motivo fue el desalojo de una familia de una vivienda, que se desprende de una disputa legal entre familiares, es decir, un asunto entre particulares. La situación fue motivo suficiente para que tres personas colocaran barricadas en donde inicia el camellón de la arteria e impedir el paso de unidades vehiculares.

Habitantes de colonias como Hacienda Los Ángeles, Villa Las Flores, San José, Acanto I y II, Campestre San José, Miguel Regalado, Quinta San Miguel, Linda Vista e incluso Monte Olivo, recriminaron la tibieza de las autoridades municipales para actuar y quitar los bloqueos de la calle, ya que no es la primera ocasión que sucede dicha situación y los manifestantes terminen por ser favorecidos.

“Es indignante y una situación de repudio el hecho de que no se pueda hacer nada en contra de 4 personas. Cada que se encaprichan hacen el cierre de la calle y los más jodidos somos nosotros; la pregunta es quién nos va a devolver el combustible que gastamos, los descuentos que obtenemos por llegar tarde a nuestros centros de trabajo y las horas tiempo que perdemos por culpa de unos cuantos”, dijeron vecinos abordados por EL INDEPENDIENTE.

Taxistas de diferentes líneas hicieron su “negocio” a partir del bloqueo del paso en la 20 de Noviembre; cobraron hasta en 60 pesos el traslado de las colonias mencionadas hasta el centro de la ciudad, cuando generalmente son de 35 a 40 pesos por la movilidad. Las unidades de transporte público de la ruta amarilla que venían de Atacheo o Aquiles Serdán tuvieron que salir hasta el libramiento oriente para poder ofrecer el servicio de traslado.

“Es imposible el paso por el camino parcelario que está ubicado rumbo al cuartel del 17 Batallón de Infantería para salir por Las Delicias, porque los agricultores han colocado unidades particulares para bloquear el paso de unidades y que de esa manera no se contamine la producción de sus hectáreas de cultivo”, informaron a EL INDEPENDIENTE ruleteros de los microbuses.

Personal de Atención y Organización Ciudadana solo se limitó a decir que estaban en vías de negociación para la liberación de la 20 de Noviembre, ayer al mediodía EL INDEPENDIENTE trató de conocer la postura de las autoridades municipales con relación al tema; sin embargo fue la única respuesta obtenida.

Hasta el cierre de la edición, el bloqueo en la calle 20 de Noviembre continuaba. No hubo una respuesta conciliatoria entre los vecinos y autoridades municipales, situación que provocó el enojo de miles de habitantes de las colonias mencionadas.

Numeraria

-3 ocasiones en menos de 3 meses han bloqueado la 20 de Noviembre