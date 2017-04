Van sólo 2 casos de violencia escolar denunciados ante Derechos Humanos

-Persiste falta de cultura de denuncia



Elena Rojas, Zamora

Por la falta de una cultura de denuncia, pocos son los que se atreven a reportar los casos de violencia escolar o bullyng que se registran al interior las instituciones educativas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), lamentó Víctor Villanueva Hernández, visitador de la CEDH.

Indicó que en lo que va del año se han presentado en esta visitaduría 75 quejas, de las cuales 8 tienen que ver con el rubro educativo (negativa al derecho de la educación, cobro de cuotas, etc.) y 2 específicamente con bullyng, “estamos en la etapa de investigación, recabando las pruebas para esclarecer los hechos”.

Agregó que en 2016 se registraron un total de 306 quejas, de las cuales 50 que tuvieron que ver con la Secretaría de Educación en el estado y de estas 14 tuvieron que ver con casos de bullyng.

“Son muy pocas quejas de esa índole para lo que en realidad acontece, dado que sabemos que existe un ambiente un poco hostil en las escuelas, lo que refleja la pédida de valores en la sociedad. Muchos no se atreven a presentar la queja”, recalcó.

“En lo que compete a este organismo, lo que analizamos e investigamos son los actos de la autoridad, en el sentido hemos estado al pendiente de que acciones se realizan dentro de las instituciones a fin de que se garantice la estancia segura y digna de los niños”.

Subrayó que a efecto de mitigar el problema de bullyng que prevalece en las escuelas, la CEDH, a través de esta visitaduría, implementa capacitaciones en las instituciones a fin de generar una cultura de respeto, de paz, en la que los niños comprendan el respeto a los derechos humanos y sobre todo que entiendan lo importante que es la práctica de los valores: honestidad, respeto, solidaridad, paz, confianza, etc., los cuales son fundamentales para una convivencia armónica.

En esta región que abarca 34 municipios se han visitado en promedio 25 escuelas de los diversos niveles en las que han impactado con estas capacitaciones a más de 700 estudiantes, indicó.

Comentó que en la mayoría de estos casos que tienen que ver con bullyng llegan a la conciliación, haciendo consciencia en las autoridades y a los padres de familia para que generen una condición armónica en su entorno.

“Los servidores públicos deben estar consciente de su función. A veces se desconoce o se ignora el alcance de la responsabilidad que tenemos como servidores públicos (maestros y directivos) de que los niños dentro de las instituciones educativas, son responsabilidad de las autoridades. Por lo tanto son ellos quienes deben de estar vigilantes del comportamiento de los estudiantes”, finalizó.



Numeraria

2 casos de bullyng