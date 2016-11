Van casi 20 mil vacunas aplicadas contra influenza en esta Jurisdicción Sanitaria

-Sin embargo la meta es llegar a 79 mil 600



Elena Rojas, Zamora

Hasta el momento van 18 mil vacunas contra la influenza aplicadas. El biológico comenzó a suministrarse durante la segunda quincena de octubre y se extenderá hasta el mes de febrero del 2017, pues la meta es aplicar 79 mil 600 vacunas a la población en general, pero principalmente a grupos vulnerables como diabéticos, enfermos crónicos, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños menores de 1 año, señaló Jorge Zalpa Morales, jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 2.

Recordó que todos centros de salud y hospitales del sector público cuentan con el biológico, por lo que invitó a la gente a vacunarse sobre todo durante estos meses de noviembre y diciembre para que la vacuna haga efecto en los meses de enero y febrero, que es cuando se agudiza el frío.

Dijo que la vacuna no tiene ninguna contra indicación, ni efectos secundarios, al tiempo que añadió que a la mayoría de los presidentes municipales que abarca esta región ya les aplicaron la vacuna, al igual que a los habitantes de sus municipios.

Señaló que en las 75 unidades de salud de esta Jurisdicción se instalaron módulos fijos de vacunación, aunado a que hay diversas brigadas distribuidas en las colonias haciendo la aplicación casa por casa.

Agregó que afortunadamente este año no se han presentado casos de influenza AH1 N1; no obstante, casos de influenza estacional (gripas) sí se presentan de manera constante entre la población debido al descenso de temperatura durante esta temporada invernal.

Recordó que la influenza AH1N1 se trata de una infección aguda de vías respiratorias, dolor de garganta, fiebre, cefalea (dolor de cabeza) y problemas para respirar.

Para evitar enfermar de influenza, el médico emitió las siguientes recomendaciones a la población: llevar una alimentación favorable, tomar muchos líquidos, no exponerse a cambios bruscos de temperatura así como no asistir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas.

Enumeró los municipios más fríos de esta región donde se deben intensificar las medidas preventivas: Zamora, Jacona, Tangancícuaro y Sahuayo, principalmente, “prevenir es ahorrar y conservar la salud”, concluyó.



Numeraria

0 casos de influenza H1N1 en esta jurisdicción