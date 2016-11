“Vamos por el orden y la legalidad, haremos operativos continuos”

-Señaló Marco Antonio Lagunas Vázquez, titular de COCOTRA

-Dijo no tener compromiso con nadie, prometió crear unidad especializada para detectar irregulares

-Transportistas de Zamora aceptaron la disposición del funcionario

Carlos González, Zamora

“Nos interesa el orden y trabajar dentro de la ley, no es nuestro objetivo multar y llevar al corralón las unidades irregulares y/o piratas. Hay varios focos rojos en materia de transporte en la entidad, entre ellos en Paracho, Pátzcuaro, Zitácuaro y Meseta, vamos por los operativos continuos, no tengo compromiso con nadie”, señaló Marco Antonio Lagunas Vázquez, Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte en Michoacán (COCOTRA).

En reunión celebrada el pasado viernes en el hotel Jericó con los integrantes de la Unión de Transportistas del Valle de Zamora, así como con el líder estatal del transporte, José Trinidad Martínez Pasalagua, dio instrucciones a la delegada regional de COCOTRA, Delia Gómez, para que haga los operativos que permitan detectar a transportistas irregulares o piratas, “de hecho estas instrucciones fueron giradas un poco antes de que ustedes hicieran el paro en Zamora”.

En el lugar los transportistas, encabezados por José Luís Ramírez Victoria, líder de la Unión, externaron al coordinador la serie de anomalías que hay en el sector, como son la invasión de rutas, como principal problemática, con irregularidades en las rutas Santiago – Chavinda, Juchari Mintzikua de Tarecuato, unidades de la Cañada de los Once Pueblos y la ruta Ecuandureo, que han prestado un servicio que no compete de acuerdo al reglamento de Tránsito Municipal y la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado.

“Las irregularidades expuestas lesionan seriamente los ingresos que tenemos para dar de comer a más de mil familias. En el sector tenemos una venta de boletaje diario de 300 cuando la media nacional es de 500 a 600. Tenemos pérdidas económicas que ascienden a porcentajes entre el 30 y 40 por ciento”, explicó.

José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la comisión reguladora de transporte en el Estado, respaldó los datos presentados por la unión y dijo que la situación los ha puesto en una situación complicada porque no tienen para cubrir los créditos que sacaron para hacer la renovación del parque vehicular.

“Cada unidad tiene un costo superior a los 2 millones de pesos y con la sobresaturación en la prestación del servicio es complicado que se pueda llevar a cabo este tipo egresos. Necesitamos recuperar la rentabilidad en el sector y solamente va a hacerse con la voluntad de las autoridades competentes”, dijo.

Delia Gómez reveló que hasta el momento la COCOTRA en esta región lleva cuatro operativos con 17 unidades detenidas pertenecientes a las organizaciones laser, cetem y Chavinda, entre otras, “pido un poco de paciencia, con las nuevas instrucciones vamos a ir paso a paso”.

Al retomar la palabra, Lagunas Vázquez comprometió crear unidades especializadas para efectuar operativos por parte de COCOTRA, pero también aprovechó la oportunidad para solicitar el apoyo de las autoridades municipales y estatales para conformar esos grupos de revisión, “juntos podemos revertir esta problemática. Aprovecho para informarles que no habrá nuevas concesiones en el estado, antes tenemos que hacer un reorden y quitar a los transportistas irregulares, pero todo ello con apego a derecho, con acuerdos de manera abierta y clara”.

Finalmente los transportistas se fueron convencidos de ceder ante los compromisos y acciones que el titular de COCOTRA anunció en la reunión y establecieron que también pondrán de su parte para que los resultados se den y tener un mejor transporte en la entidad.

Numeraria

350 microbuses circulan diariamente entre Zamora y Jacona

12 rutas establecidas

300 mil pasajeros mensuales atiende el sector