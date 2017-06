Valencia derrotó a Escuela de Futbol de Tangancícuaro y se quedó con la corona

Guillermo Ríos, Zamora

En un gran juego de futbol infantil, el equipo que dirige “Don Gilo” Velázquez, el Valencia FC, logró imponerse a los dirigidos por Jesús Aguiñiga de la Escuela Municipal de Futbol de Tangancícuaro por 3 goles a 2 en un encuentro trepidante y por demás interesante.

Con un cuadro 100 por ciento de barrio, “Don Gilo Velázquez” abuelo de Ángel Malagón Velázquez, joven guardameta promesa del equipo Monarcas Morelia, logró compactar a un equipo, sin estrellas, sin reflectores ni apoyos gubernamentales, quizá y en ocasiones, solamente el apoyo de algunos de los padres que buscan entretener a los hijos en algún deporte; un equipo sólido y poco ortodoxo, pero con una ímpetu y estilo único para jugar el deporte más popular en nuestra ciudad.

Encuentro que fue designado para los árbitros Álvaro Espinoza como central, Jesús Alonso como asistente 1 y Francisco Suárez como asistente 2, quienes en todo momento se mantuvieron atentos para no dejar escapar ninguna acción que le diera ventaja o acortara avance de gol.

Desde que “El Gato” dio por iniciadas las acciones del juego, ambos equipos intentaron proponer, pero el conjunto de “Don Gilo” fue el primero en dar aviso de su peligrosidad, luego de un pase largo a las espaldas de la defensa tangancicuarence, donde ganó Mario Galindo la posición, este pateó el esférico y se fue por el costado derecho del arquero de Tangancícuaro.

Fue al minuto 15 que los de Valencia lograron meter una después de tanta insistencia, por conducto de Jaime Velázquez, quien se fue solo y su alma frente al arquero, definiendo con toque y exactitud el golpeteo del balón y mandando guardar el primero de la mañana.

El juego cayó en un vaivén, luego del trepidante inicio de ambos equipos, notándose el cansancio y desgaste de jugar en campo sintético, antes de terminar la primera mitad Reynaldo Morales ponía el 2 por 0 a favor del Valencia FC.

Con el marcador adverso y con una ventaja muy buena ambos equipos se marcharon a sus respectivas bandas, donde ya eran esperados por sus estrategas para recibir información, por un lado el enojo y frustración de ir abajo en el marcador y por el otro la confianza de estar haciendo bien las cosas.

De regreso a las acciones del juego el conjunto de Tangancícuaro propuso las primeras jugadas de peligro, poniendo en aprietos al guardameta Oscar Bernal, quien parecía estar en desventaja ante la gran estatura de los delanteros, el gol que daba esperanza cayó por conducto de Jesús Aguiñiga, quien ante una mala salida de la defensa Valenciana logró interceptar el balón, conducirlo y disparar de forma contundente para vender al arquero.

Con la motivación por los cielos, el ataque de Tangancícuaro fue recurrente y cada acción representaba un riesgo latente, el gol del empate a 2 tantos, fue después de un cobro de tiro de esquina, donde Jesús Aguíñiga se suspendió en el aire y conectó de forma sólida al arco, venciendo al portero Oscar.

El encuentro estaba en el aire, el campeonato se encontraba flotando, el nerviosismo era pres de propios y extraños, incluso del joven guardameta del Monarcas, Ángel Malagón, que se dio el tiempo para presenciar este juego de final y el festejo de los tangancicuarences los relajó bastante, porque no terminaban de festejar cuando Jesús García de Valencia FC, conectaba el balón de forma sólida y daba ventaja de nueva forma a su equipo, un gol que olía a victoria, a triunfo a campeonato de copa, solo era cuestión de minutos para concretarse esta acción.

Los minutos restantes la ventaja pudo ser amplia, pero el destino y las condiciones no lo permitieron, por su parte los de Tangancícuaro insistieron pero su contundencia fallaba al momento del último toque, al final el silbatazo llegó y con ello el júbilo de los padres de familia y jugadores estallaron los gritos y lágrimas.

“Con ello se consolida un campeonato más para esta institución que a pico y pala ha forjado camino en un terreno complicado y en ocasiones imposible, la audacia, la valentía y entrega de los jugadores hicieron posible este sueño”, mencionó Gildardo Velázquez “Don Gilo”, al momento de recibir el trofeo que lo acredita como Campeón del Torneo de Copa de la Liga Infantil-Juvenil de futbol Zamora.