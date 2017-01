Usuarios abarrotan oficinas del Registro Civil

-Alcanzan los 200 trámites de actas en forma diaria

-Procuran agilizar atención para evitar aglomeración de personas por pago en Rentas

-Tiempo de inscripciones escolares motivo principal de demanda



Oscar De La Rosa, Zamora

Abarrotan oficinas del Registro Civil ya que está próximo el inicio de inscripciones escolares; la demanda propició que fueran alcanzados los 200 trámites en forma diaria, que implican el hecho de que las personas hagan largas filas para hacer el proceso respectivo.

Los costos de las actas de nacimiento ascienden a 120 pesos actualmente, el incremento en los documentos no es impedimento para que las personas hagan el trámite, pues es un documento necesario para garantizar un derecho a la educación de los niños, principalmente quienes residen en colonias de escasos recursos.

Personal de la dependencia estatal tiene la consigna de atender a los solicitantes en un tiempo máximo de 5 minutos, con el propósito de evitar que haya una aglomeración de personas en las oficinas y que se pueda dar celeridad a la cantidad de trámites que se registran de manera diaria, informó Blanca Arriaga Marín, Oficial del Registro Civil.

Comentó que incluso en el Módulo de la Administración de Rentas se han habilitado cajas exclusivas para Registro Civil, con el objetivo de que las personas puedan ser despachadas de manera rápida y que no se queden a esperar con las personas que van a cubrir otros trámites relacionados con licencias para conducir o altas de vehículos.

Indicó que a partir de la semana entrante podría incrementar la demanda de trámites de actas de nacimiento; sin embargo, dijo que estarán en disposición de atender a las personas hasta las 14:00 horas, debido a que deben hacer el corte de caja y sistema que está disponible para que se puedan imprimir los documentos.

“Es necesario que los interesados tomen sus previsiones con relación a este tipo de trámites y que acudan a temprana hora a hacer el pago al Módulo de Rentas para que eviten quedarse sin los documentos por falta de tiempo”, dijo.

Dio a conocer finalmente que las personas no pueden ser sujetas al “coyotaje” en la realización de servicios del Registro Civil, porque nadie está autorizado para ser intermediario de trámites y cobrar por los documentos una cantidad adicional a los precios establecidos. Es importante que reporten cualquier situación de ese tipo.



Numeraria

1,000 trámites de actas realizan por semana actualmente

8:00 a 15:00 horas labora Registro Civil