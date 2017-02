“Urge un verdadero cambio en el país. Nos están esclavizando”

-Claman organizaciones civiles, por segunda ocasión convocan a concentración masiva en el Teco mañana domingo

Elena Rojas, Zamora

Ante los diversos problemas sociales que enfrenta México, organizaciones civiles coinciden que urge un verdadero cambio en el país, “prácticamente con los bajos salarios y con los excesivos incrementos en productos y servicios nos están esclavizando. El hartazgo social es generalizado por el gasolinazo, la inseguridad, etc.”, señaló Gabriel Becerra Nava, integrante de la Asociación Despertando Consciencias.

Por ello dijo que nuevamente convocan a ciudadanos una concentración masiva en la plazoleta del teco. La cita es mañana domingo 5 de Febrero de 10 am a 12 pm, “queremos que los ciudadanos se hagan escuchar. Todos necesitamos sumarnos para un verdadero cambio a nivel nacional”.

Señaló que esta segunda reunión es para recabar más información sobre los principales problemas que aquejan a los ciudadanos, “estamos trabajando en cuatro líneas estratégicas: económica, social, seguridad y familiar para que en un máximo de 20 días presentemos dos documentos con todas las exigencias ciudadanas. Uno se lo entregaremos a la parte política –social y otro a las autoridades eclesiásticas “.

Indicó que en la pasada concentración masiva destacaron como principales problemas sociales la falta de seguridad, los problemas familiares por la pérdida de valores, la trata de personas, problemas económicos por la faltad e reactivación económica, el desempleo, el gasolinazo, la inflación de precios en productos y servicios, etc.

Subrayó que cada vez son más las organizaciones civiles, profesionistas, empresarios, comerciantes y ciudadanos en general que se unen a este clamor, “actualmente ya se sumaron la asociación Mama Ambeu Uricha, de la Cañada de los 11 pueblos; participación Activa Zamorana, Insurgencia zamorana, entre otras, “cada una de las organizaciones trae su línea de trabajo y objetivos, todos estos apegados al fortalecimiento del tejido social. Esperamos que el domingo se sumen más”, concluyó.

Numeraria

5 de Febrero, domingo 10 am plazoleta del Teco convocan a concentración masiva