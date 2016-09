Urge capacitación en derechos humanos para policías

Miércoles , 28 de septiembre de 2016

-Al igual que la PGR, seguridad pública es de las más señaladas ante la CEDH

Elena Rojas, Jacona

“Los cuerpos policiacos están en el ojo del huracán. La ciudadanía se queja en contra de ellos, por tanto es necesario que se capaciten en materia de derechos humanos y que tengan mayores herramientas para realizar su trabajo con eficiencia y el ciudadano se lo sepa reconocer”, señaló Arturo Vega Damián, síndico municipal.

En Jacona los 156 elementos de seguridad pública que conforman esta corporación ya recibieron dicha capacitación por parte Víctor Villanueva Hernández, visitador de esta región de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

La capacitación gratuita duró tres días, se desarrolló en las instalaciones del DIF en un horario de 10 am a 12:30 am, ayer los elementos recibieron su certificado en un acto encabezado por Vega Damián, Villanueva Hernández y Laura Olivares Pérez, directora municipal de recursos humanos.

Villanueva Hernández indicó que los cuerpos policiacos mostraron muy buena disposición ya que utilizaron el tiempo de su descanso para realizar dicha capacitación que llevó el nombre “El ABC de los derechos humanos en materia de seguridad pública”.

“Es un tema muy general. Sin embargo, tenemos que partir de lo general para llegar a lo particular. Más adelante se tiene contemplado realizar capacitaciones sobre temas más en lo particular, por ejemplo el uso proporcional de la fuerza, la cadena de custodia, la preservación del lugar de los hechos, entre otros temas”, destacó.

Mencionó que esta capacitación de derechos humanos se impartirá en los 34 municipios que atiende a esta visitaduría, “ya estuvimos en Zamora, Santiago Tangamandapio, y Jacona. Próximamente estaremos en La Piedad y en Sahuayo y así estaremos abarcando el resto de los municipios. De igual forma también estamos implementando capacitaciones en otros temas como salud, educación, etc.”.

Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública, junto con la Procuraduría de Justicia del Estado, son las dos dependencias que reúnen la mayor parte de quejas, “entre estas dos dependencias acumulan un 55 por ciento de las 250 quejas totales que llevamos en lo que va de este año”.

Coincidió con el síndico, “el servicio de seguridad pública es muy sensible, delicado, por lo que es muy importante que los elementos estén lo mayormente preparados para actuar debidamente en las diversas circunstancias a las que se enfrenten conforme a la ley, y no conforme a como les dice su superior, sino conforme a lo que la ley establece”.

“Los tiempos que vivimos son complejos, lo que nos obliga como servidores públicos a prepararnos y capacitarnos para estar a la altura de las necesidades actuales”. Al tiempo que refrendó el compromiso de la CEDH como organismo protector de los derechos humanos de trabajar con todas las instituciones para dar mejores servicios a la ciudadanía.

Finalmente dijo, “no queremos que se nos vea como una institución que quiere impedir que hagan su función, sino que la hagan conforme a la ley y reglamentación “, concluyó.



Numeraria

156 elementos capacitados