UPN inaugurará aula interactiva de 2.5 mdp

Elena Rojas, Zamora

A principios del próximo mes directivos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) N°162, plantel Zamora, inaugurarán el aula interactiva que se localiza al interior de este centro de estudios, misma que implicó una inversión de 2 millones 500 mil pesos (1 millón en construcción y 1 millón 500 mil pesos en el equipamiento), informó Rafael Herrera Álvarez, director de esta universidad.

La construcción de dicha aula ya quedó concluida al 100 por ciento y también se cuenta con el equipamiento de punta que la integrará, desde una pantalla plasma de 70 pulgadas, 10 computadoras Mac y 1 servidor. La aportación del recurso es bipartita entre el gobierno federal y estatal, “como institución no nos tocó invertir nada, solamente nos correspondió la gestión”.

Indicó que en este momento lo único que falta es la conectividad a internet, a efecto de poder instalar el equipo, lo cual ya lo gestionaron ante el Instituto de Infraestructura Educativa de Michoacán (IIFEM), “pues una aula de este tipo sin la conectividad requerida será inoperante”.

Señaló que el responsable de sistemas de la institución ya tiene un proyecto elaborado sobre la capacitación a los profesores para que puedan desempeñarse en esta aula, “ya prepara una serie de talleres para instruir a los docentes en el uso de nuevas tecnologías”.

“El aula contribuirá al diseño de materiales pedagógicos, dará la posibilidad de articular las subsedes a través de las tecnologías y estar en contacto directo con ellos. Además este espacio permitirá la trasmisión de conferencias virtuales internacionales. Representa toda una posibilidad de crecimiento tecnológico, desde el desarrollo de nuestros propios programas de manera virtual por lo que nuestras licenciaturas y maestría podrán enriquecerse con contenido interactivo”, indicó.

Agregó finalmente que el aula tendrá una capacidad para 30 personas, “podrán hacer uso de ella alumnos, maestros y personas externas, toda vez que nuestra idea es estar vinculando la UPN con la comunidad. No queremos quedarnos aislados, de tal manera que nos relacionemos no solo con las personas de la comunidad, sino también con académicos de la región Centro- Occidente, donde tenemos unidades, que comprende los estados de Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Michoacán”.



Numeraria

15 unidades en la región Centro- Occidente

1,000 alumnos en la Unidad UPN 162

100 profesores

45 administrativos y personal de aseo.