UNIVER participará en Torneo de Debates en Viña del Mar, Chile

Viernes , 30 de septiembre de 2016

-“En Michoacán hay jóvenes que apuestan al pensamiento crítico”: CGV



Elena Rojas, Zamora

Del 2 al 7 de octubre se desarrollará el quinto torneo internacional de debates en Viña Del Mar, Chile, el cual es organizado por la Universidad de Santo Tomas del país andino. Participaran 30 universidades de la red de ULADES de los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y México.

Cada uno de estos 30 equipos estará representado por cinco integrantes. El torneo incluye 60 temas de debate. Durante los dos primeros días de torneo se llevarán a cabo las rondas eliminatorias, posteriormente la clasificación con las semifinales y el viernes 7 de octubre será la final.

Así lo informó en rueda de prensa Cristian González Vega, coordinador de vinculación cultural de la UNIVER, plantel Zamora, quien estuvo acompañados por los 5 jóvenes que representaran a México, Michoacán y UNIVER en este torneo: Gabriel Jiménez, de la licenciatura en Criminología (originario de Tangancícuaro); Jazmín Sánchez (carrera de Administración, Los Reyes); Angélica Béjar (Derecho, Tangancícuaro); Arturo Becerra (Derecho, Zamora) y María Claudia Báez (Comunicación, Pareo).

Ellos tuvieron una preparación previa de 10 meses mediante un diplomado denominado “el arte de tener la razón” que se desarrolló desde noviembre del 2015 a la fecha. En este diplomado participaron 130 jóvenes, de los cuales fueron seleccionados los 5 mejores que fueron los arriba señalados, “a lo largo del diplomado fuimos haciendo la selección correspondiente, pero también sirvió de base la participación en otros torneos. Asistieron al Debate Morelia y al campeonato nacional en Guadalajara”.

Los representantes de UNIVER debatirán sobre dos temas: “si los artículos publicados en revistas especializadas son un buen indicador de la calidad de las investigaciones científicas. Nos toca defender la postura en contra. Afirmar que no es así. El segundo tema es si los padres deben asumir la responsabilidad ante la justicia por un ilícito cometido por un hijo menor de edad. También nos toca defender la postura en contra”.

Detalló, “en el primer debate nos enfrentaremos contra la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y en el segundo tema debatiremos contra la Universidad San Ignacio de Colombia”. Al tiempo que añadió que se evaluarán 3 aspectos: argumentación (evidencias que sustentan la argumentación); expresión oral (uso del vocabulario y lenguaje) y la expresión corporal (gestos, posturas, contacto visual y dominio del escenario).

En cada debate habrá 3 jueces: dos especialistas en el tema y otro especialista en el formato del debate. A los primeros lugares se les entregará un iPad y cortesías para un viaje, “afortunadamente en los torneos previos hemos tenido gratas experiencias. Hace dos años competimos contra la que ese momento era la número 1 de América Latina, la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la cual le ganamos, pero no clasificamos a los cuartos de final”.

“Con este torneo la institución adquiere un compromiso muy grande, les garantizaremos a los jóvenes el apoyo moral y económico”, señalo Leopoldo Velasco Guzmán, director del plantel I. Al tiempo que dijo que el viaje implica un costo de 15 mil pesos tan solo por el boleto de avión, además de gastos de hospedaje y alimentación.

“Es una experiencia que valdrá la pena. Con ello demostraremos que en Michoacán hay jóvenes con valores que buscan superarse a través de otras armas, como es el pensamiento crítico y no solo la violencia”, dijo González Vega

Una de las participantes exclamó, “a pesar del sistema educativo y de las adversidades que enfrenta nuestro país, somos unos jóvenes que estamos marcando historia, con ello estamos demostrando que con preparación y esfuerzo podemos alcanzar nuestros objetivos”.

Otra de ellas expresó, “debemos aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la vida y creer en nosotros mismos, porque el tiempo no es muy buen amigo y muchas veces se van las oportunidades sin haberlas aprovechado”, concluyó.

Numeraria

5 jóvenes de UNIVER viajaran a Viña del Mar