UNIVER abrirá sus puertas en Tangancícuaro

-Anuncian apertura de nuevo plantel de licenciaturas y preparatoria

-Reafirman compromiso con la educación y preparación de jóvenes

-Alcalde de Tangancícuaro contento por arribo de nueva institución a su municipio

Oscar De La Rosa, Zamora

UNIVER abrirá un plantel para ofrecer el nivel de licenciatura y preparatoria en el municipio de Tangancícuaro. La intención es dar atención a jóvenes asentados en ese municipio así como gente de la Cañada de los Once Pueblos, Purépero, Carapan, Chilchota y Cherán, entre otros, para trabajar en el objetivo de ofrecer educación a estudiantes que vienen de otros puntos de la Entidad a estudiar a Zamora.

El plantel ofrecerá la oportunidad para cursar el nivel de preparatoria escolarizada y semi escolarizada. Las licenciaturas que van a abrirse son pedagogía, gastronomía, administración de empresas, contaduría y derecho, debido a que son las profesiones con mayor demanda en la actualidad, informó Carolina Hernández Ortiz, directora del plantel II de UNIVER, en el marco de una rueda de prensa efectuada en la institución.

“Con esta acción, reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad y con los jóvenes que son nuestros principales beneficiarios, ya que ellos no sólo son el futuro de la región sino también de nuestro país. UNIVER se pone más cerca de la población porque además a lo largo de 16 años nos colocamos como la institución de mayor crecimiento en toda la región occidente del Estado, con el mejor nivel académico de la ciudad y la oferta académica más amplia”, subrayó.

Por su parte el alcalde de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, aseguró que es un orgullo para el municipio el hecho de que llegue una nueva institución y en el caso de UNIVER dijo que es un privilegio el hecho de que hayan puesto sus ojos en el municipio, porque darán la oportunidad a miles de jóvenes de prepararse sin tener que trasladarse a otros puntos.

“Nosotros facilitaremos las condiciones para que se puedan instalar en este municipio y ofrezcan educación a los estudiantes de esta zona del Estado. Uno de los condicionamientos es que contraten profesionales del municipio para impartir clase y van a cumplir con esa parte porque tienen un compromiso serio con nosotros”, dijo.

Finalmente Ariel López, coordinador de mercadotecnia e imagen institucional del municipio, dijo que el consejo directivo de UNIVER siempre ha tenido un compromiso con la educación de los jóvenes de la región y por ello es que se mantendrá una educación de calidad al alcance de la economía actual para formar a los próximos líderes capaces de dirigir al país.

“Decidimos que Tangancícuaro fuera la sede de UNIVER porque únicamente cuenta con 2 preparatorias y una universidad de carácter público, pero está última ofrece solo una carrera. Por ello, vamos firmes con esta extensión que seguramente dará frutos para tener jóvenes más preparados en el ámbito profesional”, justificó.

El plantel de UNIVER Tangancícuaro quedará ubicado en la calle Miguel Silva No. 639, misma calle que conduce rumbo a la Presidencia Municipal. Los teléfonos para ofrecer atención a las personas interesadas son 355 55 3 20 10. Será a partir del mes de agosto cuando inicien las clases en la institución académica.

Numeraria

-5 licenciaturas serán aperturadas en el plantel

-2 tipos de preparatoria podrán cursar los interesados

-33 mil 621 habitantes tiene el municipio de Tangancícuaro