UNIVA realiza hoy su primera feria del empleo

La Universidad del Valle de Aytemajac (UNIVA), campus Jacona realizará hoy de 9 a.m a 2 p.m su primera feria del empleo “El día de la empresa”, dirigida a estudiantes, egresados y público en general, informaron Gladys Bernal, encargada de bolsa de trabajo y Juan Pablo Murillo, coordinador de mercadotecnia

Participan 23 empresas tanto locales (zamoranas), nacionales (tapatías) e incluso internacionales, que ofertan casi 100 vacantes formales, desde gerencias, cajeros, cocineros, auxiliares de contabilidad, meseros, administrativos, gestores de cobranza, niñeras para trabajar en el extranjero, etc, mismas que se buscan colocar en su totalidad.

Entre las empresas zamorana participantes destacan: Pan Frut, Villa abogado, el ICATMI, comercial Mexicana, Caja Alianza, Liverpool, abarrotes Lupita, por mencionar algunas.

La organización está a cargo de UNIVA Zamora- Jacona y UNIVA Guadalajara, con el apoyo del Servicio Nacional del Empleo (SNE) que impartirá a las 10 a.m habrá una conferencia donde se instruirá a los interesados de cómo llenar correctamente su solicitud y cómo presentar el curriculum vitae adecuadamente.

Aunque si bien, es una feria organizada por UNIVA, no se inclinarán para favorecer solo a estudiantes y egresados, sino tomaran en cuenta actitudes, habilidades y en algunos casos experiencia, de ahí que está abierta para el público en general, recalcó.

Señalaron que la UNIVA tiene un compromiso social, de ahí que coincidieron que estas iniciativas son oportunidades que la población no debe desaprovechar, ante el desempleo que se ha agudizado en Zamora y la región, esperan por lo menos 100 egresados y estudiantes y alrededor de 300 personas.

Dijeron que UNIVA se ha preocupado porque sus egresados puedan colocarse en empresas de prestigio o bien apuesten a crear sus propios negocios o empresas. De ahí que tienen consolidados diversos convenios tanto con el sector empresarial como con distintos ayuntamientos, entre los que destacan: Los Reyes, Jacona, etc.

Además también cuentan con la incubadora de empresas para que más jóvenes apuesten al emprendedurismo, a quienes se les instruye como crear su plan de negocios para ser generadores de empleos.

Señalaron ante falta de oportunidades labores en la región algunos egresados tienen que emigrar a otras regiones o estados, sobre todo de carreras como nutrición y gastronomía, este último más demandado en las costas. No obstante aquí en la región sí hay demanda de profesionistas en las áreas de mercadotecnia, administración y contaduría.

