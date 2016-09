Una muerta y dos heridos, resultado de un atentado a balazos en el centro de Zamora

Viernes , 2 de septiembre de 2016

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- Viernes 2 de septiembre de 2016.- Un atentado a balazos fue perpetrado la tarde de este viernes en contra de un hombre, en las calles del centro de esta ciudad de Zamora, instante en que la víctima corrió para resguardarse, pero sí resultó herida, sin embargo los disparos hechos por los agresores también hicieron blanco en las humanidades de dos mujeres que simplemente pasaban por el lugar, una de las cuales perdió la existencia a raíz de las lesiones sufridas, de acuerdo con lo dado a conocer por contactos oficiales.

El acontecimiento fue en la esquina de las vialidades Juárez e Hidalgo, donde dos desconocidos con vestimentas negras dispararon armas de fuego contra un ciudadano, identificado como Armando “M”, de 42 años de edad, mismo que se echó a correr para no ser alcanzado por las balas.

No obstante los pistoleros fueron tras el agraviado y consiguieron lesionarlo, aunado a ello las detonaciones hechas por los gatilleros dieron en los cuerpos de dos damas que únicamente caminaban por el sitio: María de Lourdes R., de 35 años de edad y María Guadalupe R., de 46 años de edad, ésta última perdió la existencia a consecuencia de las “balas perdidas”. Una joven de 17 años de edad que está embarazada sufrió crisis nerviosa al ver lo ocurrido, ya que es hija de la mujer herida.

La situación desató un fuerte despliegue de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial. Al final no hubo detenidos y la Fiscalía Regional de Justicia emprendió la carpeta de investigación conducente.