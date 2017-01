Un herido leve y cuantiosos daños materiales tras choque de taxi y auto particular en Zamora

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich. – 27 de enero de 2017.- La mañana de este viernes, un taxista resultó con algunas lesiones leves, luego de que su unidad fuera impactada por un auto particular en que viajaba una familia. Todos los implicados fueron valorados por socorristas en el sitio del incidente.

Trascendió que cerca de las 07:55, la unidad de alquiler circulaba sobre la esquina formada por las avenidas Juárez y López Mateos, de la colonia Ejidal Norte, de esta ciudad de Zamora cuando fue chocada en la parte posterior por otro automotor.

En el sitio fue auxiliado por paramédicos de Rescate y Salvamento, Marco Antonio R., C., de 38 años de edad, vecino de la colonia La Libertad, quien tripulaba un taxi de la línea Halcón Real, con número económico 02, 52-22-LCY.

Mientras que el otro automotor involucrado es un Chevrolet Chevy, color azul marino con matrícula PHW-86-50 del estado de Michoacán, cuyo chófer dijo llamarse Marco Gerardo C., M., de 35 años de edad, vecino del Fraccionamiento Villa Olímpica, quien por fortuna resultó ileso al igual que su esposa e hijos que viajaban con él.

Los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de realizar los peritajes de este accidente y de esta forma determinar responsabilidades, siendo todos los datos anteriores recabados en el trabajo periodístico.