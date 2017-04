Último día de este mes para cumplir con sus declaraciones fiscales

-De lo contrario se harán acreedores a multas de 5 a 15 mil pesos

Elena Rojas, Zamora

Hasta el último día de este mes de Abril tienen las personas físicas para cumplir con sus declaraciones fiscales anuales, de lo contrario se harán acreedores a multas que van de los 5 a los 15 mil pesos, advirtió Jesús Fernández Arias, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Región Zamora (CCERZA).

Por eso antier por la tarde personal del Servicio de Atención Tributaria (SAT) de Uruapan estuvo en las oficinas de CCERZA, ubicadas en Circunvalación Centro de esta ciudad, para aclarar las dudas de los contribuyentes respecto al proceso de las declaraciones fiscales.

Recordó que las personas morales tuvieron como último día para cumplir con esta obligación a finales del mes de Marzo y las personas físicas tendrán hasta el 30 de Abril.

Indicó que el CCERZA siempre ha estado muy al pendiente de sus agremiaos a efecto de que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, para que posteriormente no vayan a tener requerimientos por parte de la Secretaria de Hacienda, que después deriven en multas.

En la citada reunión se dieron cita profesionistas desde doctores, contadores, ingenieros, abogados, entre otras personas físicas de diversos negocios quienes aclararon sus dudas sobre el llenado de las declaraciones del año 2016, a efecto de que no tengan errores al momento del realizarlas.

Señaló que en Zamora afortunadamente la mayoría de los contribuyentes son cumplidores con sus obligaciones fiscales, pues casi el 95 por ciento cumple en tiempo y forma, “Zamora es de los municipios donde los contribuyentes cumplen a tiempo con sus impuestos, llámese del Seguro Social, Infonavit y afores“.

En ese mismo orden de ideas reiteró, “pese a que la situación económica por la que atraviesa nuestra región no es muy favorable, en Zamora los contribuyentes son muy cumplidos con las leyes fiscales para evitar problemas con hacienda o el resto de las instituciones fiscalizadoras “, finalizó.

Numeraria

5 mil a 15 mil pesos son las multas por declaraciones extemporáneas