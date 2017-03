Ulises tinoco obtuvo dos medallas del campeónato estatal de jiujitsu

Guillermo Ríos, Zamora

El gladiador zamorano Subcampeón Panamericano de Kick Boxing, Jorge Ulises Tinoco Rodríguez, obtuvo dos primeros lugares en el selectivo Estatal de Jiujitsu con miras al campeonato nacional que será el próximo 6 de mayo en la ciudad de México.

En este selectivo Jorge Ulises Tinoco Rodríguez logró obtener 2 primeros lugares en la modalidad de Brazilian Jiujiutsu en la categoría más de 95 kg y la otra en Fighting System, en la categoría de más de 95 kilogramos.

En entrevista, el profesor Tinoco nos manifestó que después de haber anunciado su retiro de toda competencia oficial, recibió la invitación directa por parte de la gente de la Federación Mexicana, exhortándolo a que participara en este selectivo para engrosar el número de seleccionados nacionales de cara al Panamericano que se celebrará en la Cd. de México.

“Yo me retire por motivos de salud, ya que llevo padeciendo artrosis y este mal está en una etapa muy avanzada, todo un año estuve fuera de toda competencia oficial, en este tiempo me mantuve en rehabilitación física y mental y puedo decir que estoy en óptimas condiciones para seguir haciendo lo que más me gusta” mencionó Tinoco Rodríguez

“Ya estaba mentalizado, acepté que no podía competir más, me ayudaron a realizar una rehabilitación profunda, y de nueva cuenta estoy dando resultados para poder ser tomado en cuenta para formar el selectivo nacional de cara al Panamericano” abundó Ulises Tinoco.

“Cabe hacer mención que a escasos días de haber tenido la justa deportiva, debo reconocer que tengo dolor en algunas articulaciones, pero eso no impide mi participación en el siguiente campeonato, porque ya me estoy tratando con el complejo B, realizando ejercicios de descarga y posteriormente comenzaremos un programa de entrenamiento de fuerza para bajar la inflamación de los tejidos”, externó el zamorano.

“Tengo mucha responsabilidad y compromiso de entrenar al doble, con mucha ciencia para evitar lesiones, puesto que la edad no nos favorece, estamos trabajando la técnica, porque fue la que nos hizo ganar en esta ocasión pero el compromiso es elevar el desarrollo de las capacidades físicas al máximo para asegurar el campeonato nacional que te da el pase para el Panamericano”, citó.

Es importante mencionar que el profesor Ulises Tinoco Rodríguez entrena en su gimnasio Tinoco´s Studio así como en el gimnasio Sport Zamora Gym y recalcó que estará en próximas fechas tocando puertas a empresas locales, así como al gobierno municipal y las diputadas federal y local para patrocinios que ayuden a solventar parte de los gastos que se generan el representar al municipio, estado y país.