Turismo en Camécuaro no es negocio, es preservar atractivo ecoturístico

-Puntualizó alcalde previo a recepción de al menos 3 mil turistas durante próxima semana

-Habrá presentaciones culturales de ballet y conciertos en el parque natural

-Corporaciones de auxilio garantizarán saldo blanco durante vacaciones

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

“El turismo en Camécuaro no es un tema de negocios, sino un ingreso para preservar el atractivo ecoturístico; las pruebas están reflejadas en las obras que continúan en el espacio donde de manera reciente se ha dado mantenimiento a las bancas, se fijaron algunos murales y se proyecta hacer otros trabajos para que mejore su imagen en lo sucesivo”, puntualizó el alcalde Arturo Hernández Vázquez, en el marco de una rueda de prensa efectuada en sala de Cabildo.

Estimó el arribo de al menos 3 mil turistas para la próxima semana. Los visitantes provienen generalmente de los estados de Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, además de otros puntos de Michoacán y esta región, que acostumbran a pasear durante el periodo de descanso al lugar.

“En los días siguientes estaremos al 70 por ciento de la capacidad para atender a los visitantes al Lago de Camécuaro; es imposible que haya un control preciso de quienes ingresan al parque, pero lo más importante es que el espacio se encuentra abierto para potenciar el turismo que tenemos en esta localidad”, dijo.

Para enriquecer la estancia de los visitantes está proyectado llevar a cabo la presentación de estampas folklóricas como la Danza de los Viejitos y conciertos efectuados por la Orquesta de Patamban, ya que el objetivo es dar a conocer las tradiciones de la región a los turistas.

Las corporaciones de auxilio garantizarán el saldo blanco durante las vacaciones en el municipio. Participarán elementos de seguridad pública, policía federal, tránsito y protección civil; serán 100 elementos los que colaborarán con el cumplimiento de ese objetivo.

“Lo que no vamos a permitir es la sobre exhibición de bebidas alcohólicas durante los días que se genere el turismo en el municipio. La intención es que no se distorsionen las festividades en esta localidad, porque el objetivo es que prevalezca un ambiente familiar”, mencionó el edil.

Concluyó al decir que para tener un control sobre las bebidas alcohólicas no se permitirá la salida de personas para que vuelvan a comprar cerveza o vino fuera del parque. El personal ubicado en la entrada del Lago de Camécuaro estará al pendiente de verificar ese tipo de situaciones, reforzados por elementos de seguridad pública.

Numeraria

-9 de abril inicia periodo de vacaciones de Semana Santa