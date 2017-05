Tribunal de Justicia Administrativa podrá sancionar a funcionarios en faltas graves

-Derivado de las reformas en materia al sistema nacional anticorrupción



Tras las reformas en materia del sistema nacional anticorrupción, al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se le dotarán nuevas facultades, no únicamente las de resolver las controversias administrativas, sino que ahora emitirá la resolución a la hora de imponer sanciones en faltas graves de los funcionarios (estatales y municipales), señaló Karlo Martin Samaguey Zamora, defensor jurídico regional del TJA.

Indicó que además de la ya citada, serán otras más las atribuciones del TJA mismas que se conocerán hasta en tanto se apruebe la legislación por parte del congreso del estado. No obstante, dijo “el TJA conserva su atribución en el caso de que el ciudadano busque la nulidad en una resolución que le afecte, es decir, también el funcionario público que sea sancionado indebidamente se puede defender ante el propio TJA a fin de que se determine si la resolución que lo castiga fue legal o ilegal”.

Agregó que el personal del TJA ya se encuentra en constante capacitación, esto, de cara a las citadas reformas, toda vez que en los estados se tiene la obligación de homologarse por lo que se prevé la creación del sistema estatal anticorrupción, un entramado de normas con las que se busca combatirla, además de que todas las dependencias se tendrán que coordinar para el combate anti-corrupción.

Aseveró que en base a estas reformas el TJA sufrirá algunos cambios, entre los que destaca un crecimiento tanto en personal como en infraestructura, además de que existe la posibilidad de que pueda contar con alguna otra instancia dentro del tribunal, o incluso se prevé la posibilidad de juzgados regionales, para complementar y acercar la justicia al ciudadano. Asimismo, se prevé la creación de 2 ponencias de magistrados.

Agregó, “mientras tanto, en la defensoría jurídica regional seguimos brindando el apoyo a la ciudadanos, si tiene quejas contra algún funcionario de manera directa por maltratos o actos indebidos, le podemos ayudar en la redacción de su queja y la canalización directa a la instancia correspondiente, ya sea contraloría, auditoria o dirección de asuntos internos correspondiente”.

Recalcó, “los funcionarios deben contar con una serie de lineamientos de cómo actuar, no únicamente en el sentido legal, sino también del trato humano que se le brinde a la ciudadano, porque el respeto a los derechos humanos es integral”.

Mencionó que si algún ciudadano tiene alguna queja en contra de algún funcionario de la PGJ, que es una de las dependencias con mayor corrupción, el TJA no estará facultado para resolver las quejas en materia penal en contra de los ministerios públicos o de agentes ministeriales, “pero si les podemos ayudar a presentar su queja, ante la dirección de asuntos internos por el mal manejo que pudiera estar teniendo el funcionario de la PGR o el descuido en la integración de la averiguación” , finalizó.

