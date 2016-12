Tras manifestación y bloqueo de calles, Antorchistas logran pago a maestros

-Bloquearon parcialmente avenida Juárez, desde el monumento hasta Morelos

-Comerciantes del centro manifestaron hartazgo por afectaciones en ventas

-Consiguieron 24 mil pesos mensuales para docentes en escuela de Ario

Oscar De La Rosa, Zamora

Después de bloquear la Av. Juárez y marchar por las principales calles de la ciudad, los miembros de Antorcha Campesina, lograron la autorización de 24 mil pesos para el pago de 4 plazas de maestros por parte del Ayuntamiento. A partir del año entrante comenzarán a recibir el recurso económico, con el compromiso de hacer las gestiones para obtener la autorización 6 plazas de docentes que serían cubiertas por el Gobierno del Estado.

También recibirán auxilio para destrabar el conflicto que tienen con relación a un predio ubicado en las cercanías de la colonia Jacinto López, donde un particular pretende desalojar a 200 familias que son parte del movimiento, debido a la supuesta invasión de un terreno que no les corresponde.

Antes de los acuerdos, los Miembros del Movimiento Antorchista, hicieron su “peregrinación” rumbo al Ayuntamiento local con un bloqueo parcial de calles incluido. Desde las 11:00 horas tomaron la avenida Juárez, a la altura del monumento, y desde allí se fueron a pie respaldados por unidades de taxis de Patamban, rumbo a la calle Morelos para de allí emprender el rumbo a la Presidencia Municipal.

El cierre de calles provocó la molestia de ciudadanos y comerciantes, quienes al ver que no era propiamente una peregrinación rumbo al Santuario de Guadalupe, recriminaron la acción de los antorchistas porque únicamente causaron afectaciones que duraron más de 2 horas, hasta que recibieron una respuesta a su pliego petitorio por parte de las autoridades municipales.

“Estamos hasta la madre de que no haya siquiera un punto libre para el tránsito fluido en este municipio; pareciera que la vía pública está privatizada con diferentes bloqueos anarquistas. No basta con peregrinaciones que tapan la 5 de Mayo y Juárez a todas horas del día, ahora tenemos que aguantar este tipo de acciones ante una falta de actuación de la autoridad municipal en poner orden a estas acciones”, puntualizaron comerciantes apostados en la calle Morelos entrevistados por EL INDEPENDIENTE.

Aseguraron que lo más lamentable es que se permita que personas de otro municipio vengan a bloquear la vía pública a su antojo y sin importar que sea un cierre parcial de 2 horas, provocan pérdidas económicas al comercio y más durante una temporada en la que se supone que viene mucha gente a comprar al municipio.

“Si todo está bloqueado en la zona centro, cómo vamos a decirle a las personas que este lugar es donde pueden satisfacer sus necesidades de compra. En todo caso mejor nos vamos a dar unas vacaciones obligadas, porque los cierres parciales equivalen a que nosotros bajemos la cortina un rato”, dijeron los quejosos.

Rubén Del Río Alonso, dirigente del Movimiento Antorchista, dijo que la intención de su bloqueo nunca tuvo por objetivo afectar a los comerciantes y ciudadanos, sino generar una capacidad de reacción de las autoridades municipales, ante la falta de respuesta a su pliego petitorio, ya que durante un mes se apostaron cada lunes afuera del Ayuntamiento, sin resultados concretos.

Numeraria

-2 horas duró el bloqueo de los antorchistas en el centro