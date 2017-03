Transportistas sin respuesta por quejas contra unidades foráneas

-Siguen operando irregularmente, pese a no tener autorización de COCOTRA

-Central Camionera quedó como elefante blanco al no usarse por rutas

-Agotarán diálogo para solicitar acciones concretas en el tema

Oscar De La Rosa, Zamora

Los transportistas consideraron que existe una falta de resultados en el tema de las unidades foráneas, debido a que continúa la circulación de unidades sin que haya alguna autoridad estatal o municipal que norme la operatividad de rutas, cuyos vehículos deberían estar situados en la Central Camionera.

El problema está acentuado con los vehículos que operan rumbo a Chavinda, Tangamandapio, Ecuandureo y La Cantera, debido a que ofrecen servicios en diferentes puntos del municipio, como si contaran con itinerario autorizado por la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA), informó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del valle de Zamora.

Indicó que no han fructificado las gestiones realizadas ante la COCOTRA para llevar a cabo la realización de operativos y acciones concretas para evitar que continúe la operatividad de las unidades foráneas, pese a que la unión cuenta con argumentos sólidos para que no se permita ese tipo de irregularidades.

“Si una persona va a la central camionera se va a dar cuenta que el área destinada para el transporte urbano está prácticamente sola, debido a que los transportistas de los lugares mencionados no respetan lo establecido en sus permisos para operar y levantan pasaje como si tuviesen una autorización de la dependencia estatal”, dijo.

Mencionó que continuarán con el diálogo con las autoridades estatales y municipales para que cooperen con una de las medidas y disposiciones propuestas por el transporte público. Al mismo tiempo, aclaró que no se trata de monopolizar el servicio, por el contrario, buscan que haya una operatividad con regularidad.

Finalmente dijo que mientras no se regularice la situación del transporte público, se mantendrán los problemas económicos para el sector de las rutas establecidas en el municipio, ya que la merma de usuarios representa menores ingresos para cada uno de los concesionarios.

Numeraria

-300 unidades de transporte operan entre Zamora y Jacona