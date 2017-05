Transportistas presentarán informe sobre irregularidades de servicio

-Acudirán como última instancia a gobernador Silvano Aureoles para definir resultado

-Señalan intervención del Ayuntamiento a favor de servicio foráneo



Redacción, Zamora

La Unión de Transportistas del Valle de Zamora presentará un informe de resultados sobre la falta de resultados que permite irregularidades en el servicio, tras considerar que la actuación de la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) ha sido nula para resolver el tema de las rutas foráneas.

El diagnóstico será presentado al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, como última instancia antes de proceder a un paro de labores, que terminaría por afectar de manera importante la movilidad urbana en esta localidad, informó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la organización.

Comentó que la búsqueda de una mesa de diálogo con el mandatario estatal fue acordada tras una reunión que sostuvieron con José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigente estatal de la Comisión Reguladora de Transporte, para buscar una solución a un tema de las rutas foráneas que afecta a la organización desde el año 2009.

“Vemos que hay una intervención del Ayuntamiento a favor de los foráneos. En primera instancia porque se permite que circulen en zonas no autorizadas y porque los propios concesionarios de esas unidades argumentan tener la anuencia del gobierno municipal, cuando el único que puede autorizar o modificar itinerarios es la Comisión Reguladora de Transporte”, subrayó.

Enfatizó que además el sector del transporte local se ha sentido agredido por la delegación de COCOTRA, debido a que han sido objeto de sanciones por supuestas omisiones a los reglamentos para que puedan circular sus unidades vehiculares.

“No estamos en contra de que se nos sancione si cometemos alguna omisión, pero vemos que el reglamento no es parejo para todos porque las rutas foráneas si pueden circular sin que nadie haga nada al respecto y lejos de solucionar el problema, vemos que hay una impunidad total”, mencionó.

Finalmente dijo que la intención del sector del transporte público no es monopolizar un servicio que es ofrecido a la población, ya que están abiertos a la competitividad; sin embargo, consideró que el trabajo debe ser realizado por los cauces legales establecidos, como son las autorizaciones que tiene cada propietario de unidades para poder circular.



Numeraria

315 unidades de transporte público circulan entre Zamora y Jacona