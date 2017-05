Transportistas exigen aplicación equitativa de sanciones de COCOTRA

-Ante aplicación de operativos para detectar unidades pirata

-Han recibido 10 sanciones en últimos 15 días en el gremio local

-No se puede ser imparcial y olvidarse del tema de foráneos: José Luis Ramírez Victoria

Oscar De La Rosa, Zamora

La unión de transportistas del valle de Zamora exigió la aplicación equitativa de sanciones por parte de la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) durante los operativos que realizan en la zona urbana y en la región para regularizar el servicio público.

“Hemos visto la aplicación de algunas sanciones en diferentes rutas que están afiliadas a la unión que integramos. Si alguno de nuestros choferes omite la ley, estamos a favor de que se aplique lo que establece el reglamento, pero también solicitamos que las normas sean equitativas”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente del organismo.

Comentó que en los últimos 15 días han sido aplicadas al menos 10 infracciones de COCOTRA a elementos de la organización; sin embargo no han visto avances importantes en el tema del transporte foráneo que continúa con el levantamiento de pasajeros en zonas no autorizadas dentro de la zona urbana.

“No se puede ser hablar de imparcialidad y olvidarse al mismo tiempo del transporte foráneo. Es necesario que tengamos una autoridad que sea equitativa porque finalmente no buscamos que la justicia esté hecha a la medida de nosotros”, dijo.

Aseguró que se han encargado de capacitar plenamente al personal para que no infrinjan alguna norma con relación a la operatividad de las unidades vehiculares, pero también están al pendiente de tener la documentación regularizada y que las unidades no circulen con placas piratas.

Indicó que incluso se han hecho mejoras en la operatividad de las diferentes rutas de transporte, de manera que los choferes ya no conducen a excesiva velocidad, respetan los paraderos establecidos en los trayectos y procuran dar calidad en la atención a los usuarios del servicio.

Finalmente agregó que estarán al pendiente del trabajo realizado por las autoridades estatales y municipales con relación al transporte público, antes de tomar una determinación en la que podrían hacer un paro de labores o hacer uso del derecho que tienen para circular por Morelos y Madero.

Numeraria

-55 mil usuarios de servicio hay entre Zamora y Jacona