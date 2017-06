Transportistas buscarán replantear uso de un carril para rutas en 5 de Mayo

-Consideran que sería buena opción para desahogar tráfico en la arteria

Oscar De La Rosa, Zamora

Los transportistas buscarán replantear el uso de un carril exclusivo en la calle 5 de Mayo para la circulación de unidades del servicio. Consideran que es una buena opción para desahogar el tráfico vehicular en la arteria, ya que no se interrumpiría el paso de unidades particulares por la arteria, en donde se estima que circula un alto número de unidades del transporte público en lapsos cortos de 5 minutos.

“En alguna ocasión habíamos planteado esa posibilidad con diferentes autoridades y consideramos que puede ser un planteamiento para mejorar las condiciones de la circulación en la calle, que es una de las más transitadas en el municipio de manera diaria”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del valle de Zamora.

Comentó que es necesario establecer un acuerdo importante con los comerciantes que se encuentran asentados en la zona porque la intención no es afectar esa actividad en la calle, pero sí buscan darle mayor movilidad al paso de vehículos para que sea una ruta ágil.

“En el caso de los microbuses, tardan hasta más de 15 minutos en cruzarla del tramo de Juárez hasta la Glorieta de Mayo, en horarios pico. El objetivo es que la circulación se pueda reducir hasta en 10 minutos, con la aplicación de la medida de transporte”, subrayó.

Aseguró que el primer paso ya lo dieron al hacer recortes en la circulación de unidades durante los fines de semana. Actualmente descansan el 30 por ciento del parque vehicular que representa 100 de las 320 que circulan entre los municipios de Zamora y Jacona.

“Nos vimos en la necesidad de aplicar esa medida para minimizar los costos de mantenimiento de las unidades, debido a que nos ha golpeado de manera importante la crisis económica; sin embargo, el beneficio para la circulación ha sido importante porque no se ven calles saturadas por los microbuses”, dijo.

Finalmente agregó que la funcionalidad del programa dependerá de la participación de los actores involucrados en el tema, por lo que tendrán que sentarse a dialogar sobre el tema para establecer acuerdos concretos y aplicar las acciones.



