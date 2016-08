Transportistas amagan con aumentar tarifa de transporte hasta 8.50 pesos

Jueves , 1 de septiembre de 2016

-Segundo gasolinazo de hoy el motivo principal de la medida

-No pueden cubrir gastos de operatividad, invierten más de 10 mil pesos mensuales

-Usuarios disminuyeron por adquisición de motocicletas: José Luis Ramírez

Oscar De La Rosa, Zamora

Los transportistas amagaron con aumentar de 7 a 8.50 pesos la tarifa del transporte público urbano derivado del segundo gasolinazo del año que será aplicado a partir de hoy. El precio del combustible aumentará casi 50 centavos, lo cual dificulta los gastos de operatividad de las unidades para los concesionarios de las unidades.

“Nuestro aumento es razonable porque en más de 2 años no se ha presentado un incremento en la tarifa. No podemos cubrir la totalidad de los gastos de mantenimiento en la actualidad; invertimos alrededor de 10 mil pesos por unidad que no está actualizada y un promedio de 7 mil pesos en aquellas que son de reciente modelo”, informó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del valle de Zamora.

Comentó que los gastos principales en las unidades se van en la compra de neumáticos, pago de nómina de los choferes y la compra de refacciones para que las unidades operen con regularidad, cuyos precios están supeditados a la volatilidad del estado cambiario del dólar.

“Son aumentos frecuentes. Una prueba de que no tenemos los ingresos suficientes es que no hemos podido hacer una compra de unidades de modelo reciente; apenas el 40 por ciento de las 400 unidades que operan, entre Zamora y Jacona, ha podido ser renovado”, aseguró.

Subrayó que al aumento de insumos debe agregarse una disminución de hasta 15 por ciento en el número de pasajeros. En la zona conurbada había un promedio de 50 mil, de los que alrededor de 8 mil han optado por comprar una motocicleta para su movilidad y dejan de lado al servicio de transporte público.

“Entendemos la necesidad de la gente por ahorrarse unos pesos en materia de gastos de transporte y no podemos frenar ese fenómeno. A nosotros no nos queda más que hacer frente a la crisis que vivimos y esperar a dialogar nuestra propuesta de incremento en la tarifa con la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) que hoy sí se convierte en una necesidad apremiante para el sector”, dijo.

Dio a conocer que agotarán el último recurso de diálogo con las autoridades estatales, antes de pasar al incremento en la tarifa de transporte público. De no haber una respuesta a su necesidad, procederán con lo que consideró un aumento justificado en la carga económica para el sector del transporte público.

Numeraria

-1.50 pesos quieren aumentar la tarifa de transporte público

-400 unidades de microbuses operan entre Zamora y Jacona