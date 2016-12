Transexuales, grupo más afectado con VIH SIDA en Michoacán

-Sexoservidoras tienen mayor vigilancia en los giros rojos



Elena Rojas, Zamora

Se tiene la idea que el VIH Sida podría afectar sobre todo a sexoservidoras, sin embargo, hoy en día el riesgo en este sector ha disminuido toda vez que hay mayor conciencia y vigilancia en los giros rojos. No obstante, donde se ha incrementado hasta un 15 por ciento esa enfermedad es en el sector de los transexuales, por lo que en Michoacán este es el grupo de mayor riesgo, el cual en los últimos meses rebasó a los migrantes que antes encabezaban la incidencia, señaló Jorge Roberto Vázquez Palacios, director del Centro de Salud de Zamora.

Agregó que se ha disminuido el rango de edad de la transmisión de VIH, “anteriormente era de los 35 a 60 años de edad. Ahora es de los 19 años a los 35 años de edad, es decir, jóvenes en edad reproductiva, productiva y que experimentan por falta de orientación. Por ello ahora que se están haciendo distintos comités de prevención como del delito, de accidentes, así también se generará uno de prevención de ETS (enfermedades de transmisión sexual)”.

Indicó que para evitar los riesgos es necesario utilizar los métodos de protección, así como tener una práctica sexual segura con una pareja estable, además de evitar el uso de drogas intravenosas.

Lo anterior lo expresó en el marco de la conmemoración del día internacional de lucha contra el SIDA, luego de que se impartiera una plática a cargo de la Doctora Dora Esperanza Huerta, responsable del banco de sangre, quien habló sobre la importancia de poder tener conciencia para el proceso de donación y sobre la prevención del VIH SIDA.

El también epidemiólogo añadió, “en los centros de salud se realizan pruebas de tamizaje rápido, la ventaja es que se puede tener de forma inmediata si una persona es reactiva de esta enfermedad infecto-contagiosa. En caso de que una persona salga reactiva se le toma una segunda prueba, pero ya se hace a nivel del laboratorio estatal para hacer confirmaciones diagnósticas”.

Exhortó sobre todo a las personas que tienen parejas sexuales múltiples, prácticas de riesgo sexual o que hayan tenido contacto con jeringas por el uso de drogas intravenosas, se realicen dicha prueba de tamizaje, la cual es confidencial .

Señaló que hoy en día la gente está más informada en materia de prevención contra VIH SIDA, gracias a los talleres educativos y a las charlas de educación sexual que se están impartiendo en diversas escuelas, por lo que recalcó se ha reforzado la cultura de la prevención. No obstante se requiere llevar estas pláticas a los estudiantes de cuarto año de primaria, “así evitamos el riesgo, porque las etapas de desarrollo cada vez son más precoces”.

Toda vez que dijo, “los padres no deben tener la idea de que el hecho de hablar de sexualidad con sus hijos es incitarlos a tener un acto sexual, sino todo lo contrario, una persona desinformada e ignorante de los riesgos, es una persona que está condenada a tener una situación de riesgo. Por lo que también estamos impartiendo talleres comunitarios en escuelas es decir con la participación de padres e hijos. Ya que la prevención es tarea de todos”.

Finalmente recordó, “el VIH es un estado de portación. El SIDA es la presencia de los síntomas y signos donde el paciente ya está con la enfermedad”.



Numeraria

2 reactivos han resultado positivos de VIH Sida