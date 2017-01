“Trabajo constantemente, busco mejorar mi nivel y espero mostrarme en Copa o Liga”: Carlos Valdespino

Francisco Hernández, Zamora

El joven Carlos Valdespino, ex Real Zamora, visitó la ciudad donde pudo convivir con amigos y familiares en este periodo vacacional, se dijo contento y preparándose fuertemente para ver acción con su equipo Monarcas Morelia Sub-20.

“Teníamos muchas esperanzas de quedar campeones, desgraciadamente nos quedamos en cuartos de final, pero destacar la temporada que realizamos, ya que quedamos en segundo lugar de la tabla general, pero aún tenemos que mejorar en muchos aspectos”. Comentó el delantero de Monarca.

“Es importante mencionar que en la actualidad muchos de los equipos le invierten tiempo y dinero en sus fuerzas básicas, en sus categorías menores, aunque son procesos muy largos y de mucha paciencia pero yo confió en estar haciendo bien las cosas para en algún momento estar dando ese brinco el cual aspiramos todos los que estamos en este proceso”, abundó Valdespino

“En esta categoría, específicamente en este equipo de Monarcas sub-20, estamos tres paisanos: Zamudio, Malagón y un servidor. Lo que significa que los visores del equipo tienen la mira puesta en el futbol zamorano, con esto pienso que se abre una ventana muy buena para que los jóvenes con talento busquen una oportunidad de trascender haciendo lo que más les gusta, jugar futbol”, destacó.

A pregunta expresa de que si sigue de cerca al equipo Real Zamora, el joven futbolista comentó: “claro que sí, lo sigo muy de cerca, seguido hablo con algunos de mis compañeros, trato de mantenerme al tanto de cómo se encuentran los muchachos, muy agradecido con esta institución que me abrió las puertas y si en algún momento me tocar regresar a jugar, con gusto lo volvería a portar la casaca del Real Zamora”.

Además Carlos Valdespino Hernández mencionó “estoy muy consciente que la carrera de futbolista es demasiado corta y en ocasiones no termina de despegar jamás, por lo que la invitación a los niños y jóvenes que tienen el sueño del futbol es que no desistan en poder lograr su sueño, pero también comentarles que traten de no dejar el estudio, hay que asegurar de alguna forma el futuro, porque en esto del futbol los tiempos pasan demasiado rápido”.

“Por mi parte estoy comprometido y motivado a seguir haciendo bien las cosas, esperando que se me presente una oportunidad ya sea en la liga con el primer equipo o en la Copa Mx, en donde sea que sea la oportunidad para de allí agarrarme y no poder soltarme, por mi cuenta estoy trabajando día a día, puliendo y mejorando para mostrar en donde me requieran mi mejor nivel”, finalizó Valdespino Hernández.