Torneo empresarial de fútbol 7 se encuentra en su fase final

Miércoles , 21 de septiembre de 2016

Francisco Hernández, Zamora

El torneo de futbol 7 entró a la última etapa y entre los primeros cuatro equipos no hay mucha diferencia en los puntos, en cambio en los siguientes cuatro equipos ya hay diferencia de 9 puntos contra el cuarto lugar, así es que tendrán que poner toda la carne al asador y no descuidar ni perder ningún punto en las 6 jornadas que restan.

Ahora bien, en la jornada 16 que se jugó el sábado pasado Mobil 1 Lub Express siguió con su paso firme y ahora el que pago los platos fueron los legendarios Halcones del Duero con su capitán “Javi” en el timonel de este equipo. No pudieron hacer nada aunque ahora si jugo “Charly” Moya y su cuadro titular no mostró ninguna resistencia ante las arremetidas de los jugadores de Mobil, pues tenían más contundencia en al ataque y mostraron más oficio en el momento de tejer las jugadas y terminarlas en la meta contraria, es así que el marcador fue 10 a 1 a favor de Mobil 1 Lub Express.

La Roma de Héctor y La Pescadería Hidalgo del Manys dividieron los puntos en un encuentro cerrado pero bien jugado por ambos equipos, minuto a minuto el partido se mostraba interesante para los seguidores de ambos conjuntos defendiendo y atacando los jugadores con la intensidad que no mostraban antes pero al final se dividieron los puntos quedando el marcador 2 a 2 y el punto extra se lo llevaron los de la Pescadería Hidalgo gracias al buen tiro de penal que efectuó Ángel Zamudio que mostro su gran técnica y sangre fría para estar cara a cara con el portero y saber que en sus manos estaba la decisión de ganar el punto extra y así fue, Ángel fue el jugador del partido y todos los jugadores de la Pescadería lo felicitaron después de haber cobrado el penal en una forma magisterial como los grandes.

Atlético automas volvió a saber lo que es el sabor de la victoria al vencer 7 goles a 6 al equipo de Dentadel, la diferencia fue al final el gol que logro Automas y marco la diferencia en este encuentro que estuvo muy bien jugado por ambas escuadras.

Un encuentro que su marcador los dice todo fue entre Cachorros Ac vs Pinturas PPg 1 a 0 a favor de Cachorros, con este marcador se darán cuenta como estuvo este encuentro entre ambos equipos, para el olvido, juego cerrado más de cuidarse que no les hicieran gol que de anotar. Pinturas viene atravesando un momento difícil pues no se encuentra y aunque los jugadores pongan todo en la cancha su entrenador no encuentra la formula , en comentario que hizo el dueño del equipo de Pinturas comentó que están pensando en relevar al entrenador pues no da el ancho requerido para llevar el timón de Pinturas PPG.

En tanto, los de Isra, otro equipo que vuelve a conocer el sabor de la victoria, ganó a los de Ponchin si a las Cucarachas 4 goles a 1, esta victoria que logro Iglú Sporting de la mano de Isra muestra que están de nuevo agarrando confianza para cerrar con todo y alistarse para lo que sigue.

Y Roger jr sacó una buena victoria ante el Portugal de 7 goles a 1 con este resultado sigue amarrado en la tercera posición de la tabla, con 42 puntos Roger Jr un entrenador con experiencia que ha hecho que el equipo de Venaditos Fc un sea unos de los protagonistas en este torneo Felicidades a Roger JR (el Chaparro).

OTROS RESULTADOS

REAL ZAMESTA 3 – 3 DEP. GALVAN (1) VODKA JR 0 – 7 VERGEL FC

REC. BARRERA 5 – 1 BANCO AZTECA DEP- VAZQUEZ 8 – 2 THE SCORPIONS FC

DAZA 12 – YAKULT SPAR INGENIERIA 5 – 1 KLOSTERS