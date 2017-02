Torneo de futbol 7 sabatino sube en intensidad

Guillermo Ríos, Zamora

Una jornada más en el Torneo de Futbol 7 sabatino con el incremento de la intensidad. Es así que en el encuentro Portugal vs Iglú Sporting, el primero inicio bien tácticamente, con parado correcto y un juego que dominó por completo a los de Isra del equipo Iglú Sporting. El primero en anotar fue Portugal en una jugada rápida que armaron y de forma contundente el disparo a meta, se fue arriba por un gol y a los escasos 7 minutos cayó la segunda anotación de los lusos y así se fueron al descanso. Ya para la parte complementaria Portugal anotó el tercer gol, luego el Iglú empezó a jugar bien y anotaron el gol que acorto la distancia a 3 – 1, se fueron con todo los del Iglú y al final lograron el empate a 3, para irse a la tanda de penales y llevarse el punto extra.

Dentadel propició goliza a Halcones del Duero, un equipo de Dentadel que jugó bien y se aplicó no cometió los errores de la jornada pasada y el picolo estuvo imparable en la defensa y delantera contundente ya que lograron 10 anotación y las que el portero de Halcones paro si no hubieran sido más.

Por su parte Mobil 1 Lub Express le ganó a Real Zamesta por 5 goles a 1, una superioridad desde el principio mostró Mobil ante un equipo del Real Zamesta donde Sergio por más que ajustaba no podía contener los embates de Mobil, el marcador ya iba 3 a cero en la primera parte; Sergio acomodó a su gente para que la goleada no fuera tan grande y los jugadores entendieron el esquema y se plantaron bien atrás , para la segunda parte solo recibieron dos anotaciones para que el marcador quedara 5 a 1.

Pinturas PPG vs Dep. Cannabis fue en un partido cerrado por parte de los dos equipos, pues las Pinturas venían de dos derrotas consecutivas y un Cannabis que es un equipo duro y con jugadores que tiran de media distancia, es así que Pinturas fue un equipo conservador pues sabía que enfrente tenía rival peligroso, el marcador quedó empatado 2-2, y en los puntos extras se los llevó Pinturas PPG.

Vaya sorpresa la que se dio en el encuentro entre Venaditos Fc de Roger Jr que venció a los Cachorros AC, por marcador de 5 goles a 0, contundente resultado y sorpresivo, Venaditos un equipo que fue líder la temporada pasada hoy no se le ve nada, aunque en este encuentro mostró hechuras y quizás las palabras fuertes de su estratega Roger Jr hizo levantar a los jugadores y en este encuentro lo dieron todo, en tanto los Cachorros AC sufrieron mucho y de nuevo perdieron el equipo de las estrellas 7 a 6.

Espar Ingeniería le propinó otra derrota los Galvancitos, por marcador de 7 a 6, pero los Galvancitos están plagado de gente joven que los puede hacer resurgir, salvo el caso del tío Mayor, el Manys Galvan, que por cierto no estuvo en el banquillo dirigiéndolos, los muchachos se pusieron las pilas nuevamente y contra un equipo de Espar Ingeniería plagado de estrellas, sufrió ante los Galvancitos que salieron airosos nueva mente de este encuentro permaneciendo en la posición tres de su grupo, ya que el Dep. Pomada de los Gilos se fue a la segunda posición por diferencia en goles.