Torneo de Futbol 7 llegó a su etapa final con los mejores equipos

Torneo Liga Empresarial Sabatina

Guillermo Ríos, Zamora

Se jugó la jornada ocho y algunos equipos ya muestran madurez y paso firme para el cierre y calificación del torneo, mientras otros van perdiendo gas, oxígeno y las cosas ya no se les están dando, en el caso de Venaditos FC. de Jorge Jr. quien pierde con los jugadores de Julio Vieyra.

Los Griller´s Fc. Con una derrota de 7 goles a 3, lo mandan hasta la quinta posición de su grupo mientras que los Griller´s se afianzan en el primer lugar de ese mismo grupo, los pupilos de Jorge Jr, pues es uno de los equipos que está perdiendo fuerza.

Progreso Fc. dejó ir la victoria ante un Dep. Vázquez que incompleto logran ganar 4 a 3 a los de Alexis Lozano, sus jugadores dieron un buen primer tiempo pero la desesperación y falta de contundencia de los delanteros fue la causa de la derrota ante un Dep. Vázquez que jugó con 6 todo el encuentro.

Klosters Fc. vs Portugal, con un marcador de 5 a 3, los de Portugal no tuvieron la contundencia en esta ocasión para vencer a los del Chucho que no quieren dejar ya puntos en el camino para no soltar el segundo lugar del grupo (A), pues Rec. Barrera está a tan solo 2 puntos de ellos.

Atlético Automas vs Pinturas PPG, un marcador cerrado donde los del Prof. Moy tuvieron la ventaja de Un gol casi al minuto 10 de la primera parte los hijos de la Guadalla tuvieron la paciencia para empatar y remontar el marcador para llevarse los tres puntos y con esto estar en la posición número 5 del grupo (4), en este grupo no está nada dicho pues Atlético Automas aunque marcha en la séptima posición de este grupo la diferencia contra el segundo lugar es de tan solo 5 puntos y todo puede pasar en la siguientes jornadas.

Apretada victoria logró Sporting Iglú ante la escuadra de Halcones del Duero dirigidos por el estratega Isidro, que trata de rescatar este equipo del sótano faltando 15 puntos por disputar las esperanzas de esta escuadra no se pierden y siguen luchando ya este marcador y como está jugando el equipo de Halcones del Duero se ve diferente y está tomando forma esperemos que le alcance para lograr hacer algo en este torneo.

Otra derrota más a los galácticos el equipo de los galácticos le recetó 5 goles los aguerridos del Dep. Cannabis a un Espar Ingeniería que se ve que tienen problemas de vestidor pues el jugador elegante de la liga Francisco Martínez hizo su berrinche ante todo el público expectante saliéndose de la cancha al ver que su equipo no logra hilar una y quizás por la desesperación y los problemas internos que trae esta escuadra podrían perder la calificación y aun así corrieron con suerte pues el equipo de la Roma perdió su encuentro y la distancia siguió de 4 puntos del primer lugar, un equipo de Cannabis que se aplicó y mostro su fut bol fuerte y agresivo como es su característica y dejo a los Galácticos congelados pues no sabían ni por donde atacar ni defenderse, urge la intervención del Ing. Presidente y dueño de este equipo de Espar Ingeniería para meter mano dura para todos los jugadores al igual al Capitán de goma.