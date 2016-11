Tomó protesta directiva del Colegio de Arquitectos del Occidente de Michoacán

-Organización del gremio, superación profesional y dignificar la profesión, retos



Elena Rojas, Zamora

Tras cuatro años de permanecer inactivo, debido a problemas internos, nuevamente se reintegra el Colegio de Arquitectos del Occidente de Michoacán. Por lo que el pasado vienes el consejo directivo tomó protesta en un acto celebrado en el Auditorio del Colegio de Michoacán.

Está integrado por Luis Ignacio Sandoval Verduzco, presidente; Roberto Palmerín, vicepresidente; Carlos Ceja, secretario y Miriam Carranza, tesorera, así como 6 vocales. Cabe señalar que hace 4 años estuvo al frente del colegio Jesús Contreras Arroyo.

Lucila Martínez Manriquez, directora de profesiones del gobierno del estado, fue quien les tomó protesta a los miembros del consejo, quien dijo que la colegiación permite a los profesionistas estar a la altura de una sociedad más exigente y demandante.

Al tiempo que los exhortó a prestar su servicio bajo un código de ética y con valores: respeto, honestidad y legalidad, toda vez que dijo son los profesionistas “la cara dela sociedad”.

Sandoval Verduzco señaló que es importante la organización del gremio, a efecto de que las autoridades municipales cuenten con un organismo profesional que oriente los proyectos. Es decir, que funjan como órgano de consulta del ayuntamiento y escuelas.

Agregó, “pretendemos tener una organización sólida, preocupada por el ejercicio profesional del gremio, por estar con las autoridades generando el apoyo necesario encauzando el crecimiento y desarrollo de la ciudad, buscando distintas alternativas de beneficio a la misma ciudadanía en vialidades, en movilidad, en servicios educativos, asistenciales, de salud, de educación, etc. Ante ello, el colegio de arquitectos se vuelve un elemento de opinión importante”.

Detalló, “las atribuciones de este consejo será pugnar por la organización del gremio, el fortalecimiento, buscar la superación profesional, velar por el ejercicio profesional y dignificar la profesión”.

“Tenemos que limpiar nuestro nombre, porque lamentablemente hay gente que se presta a muchas situaciones: cuando hay algún problema en el crecimiento de una ciudad, detrás de todo eso hay un arquitecto que dio la cara para que se hiciera una obra por algún beneficio económico. Queremos que quien dé una responsiva de una obra se haga realmente responsable de ella, que no sea sólo el membrete de firmarla sino que le dé seguimiento al proceso de la misma”, destacó.

El Colegio está conformado por 150 agremiados de los municipios de Zamora, Jacona y Tangancícuaro. Admitió, “en esta zona metropolitana hay un crecimiento arquitectónico, pero este ha sido desordenado, por la falta de planeación, de interés y de participación de organismos como éste”.

“Las obras se van ejecutando de manera espontánea y sin planeación. Al principio de su administración el presidente de Zamora hablaba de un proyecto de ciudad, que hasta la fecha no se ha visto”, indicó.

En el acto también estuvieron presentes Erick Alba, director del CRAM; Sergio Arreola Pérez, director de desarrollo urbano en Zamora, José Granados, conferencista en materia de arquitectura, entre otros.



Numeraria

Cada 2 años se renovará el consejo directivo