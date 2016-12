Todo un éxito las visorias del Club América en Jacona

Francisco Hernández, Jacona

Las visorías se realizaron los días 8, 9 y 10 de Diciembre en las instalaciones de la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas a iniciativa de Salvador Vaca Cortes quien fue el organizador.

Después de tres días de trabajo el visor del Club América, Antonio Vargas, se quedó sorprendido al haber encontrado tanto talento en la región, con una participación de más de 600 niños y jóvenes se seleccionó a un total de 40 jóvenes y niños para llevarlos a probar suerte al club de Coapa.

“Yo considero que de los jóvenes y niños algunos tienen serias posibilidades para quedarse en el equipo si trabajan con disciplina, muchas son las situaciones que se presentan cuando un joven sale de su entorno familiar y muchas veces se nos regresan pero esperemos tengan suerte y se queden con nosotros”, comentó Antonio “Choco” Vargas.

“Esperamos regresar en 3 meses pues vimos mucho talento y calidad además de buenos jugadores, lo que sigue es llevar a las instalaciones de Coapa a los jóvenes que seleccionamos en estos tres días para que estén una semana en el club para entrenar y ya ahí la gente encargada del Club América decide quién se queda en las diferentes categorías, nosotros somos quien les da la oportunidad pero son ellos los que tienen la última palabra”, destacó.

También agradeció a la gente que asistió a las visorias, al Profesor Vaca por la invitación y a toda la gente de Jacona, aprovechó para pedir también a los niños que no se den por vencidos si no fueron seleccionados, al contrario, que le echen más ganas para que la próxima vez tengan más posibilidades de quedar entre los elegidos o que también pueden probar suerte en otros equipos.

Por otro lado el Profesor Salvador Vaca mencionó que es la primera vez que organiza este tipo de eventos pero que espera seguir teniendo la oportunidad de realizar todo esto con más frecuencia, agradeció a los patrocinadores, al municipio, a las personas que asistieron, a los voluntarios, a toda la gente que aportó con su ayuda para que esto fuera posible.

Salvador Vaca es una persona que aporta mucho al deporte del municipio de Jacona y que hace todo de una manera altruista sin esperar nada a cambio. “Yo lo hago no porque tenga tiempo o por que tenga dinero, yo lo hago porque es una vocación de servir, yo pasé por mucha hambre y mucha necesidad en mi niñez, gracias a Dios y al fútbol ahora tengo que comer y que vestir y yo sé que hay muchos niños que tienen el sueño de ser futbolista y tratamos de acercarlos a realizarlo”.

El grupo de jóvenes seleccionados se dieron cita en la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas el día lunes a las 9 de la mañana para ir en busca de su sueño esperando a tener un lugar en el Club América.