Todo listo para la función de lucha libre en El Chamizal

-La organización Guerreros Azteca la presentará este sábado 4 de febrero

Redacción, Zamora

Integrantes de la escuela de Lucha Libre Guerreros Azteca se declararon listos para realizar el próximo sábado 04 de Febrero la espectacular función de Lucha Libre en el Auditorio de la Unidad Deportiva “El Chamizal”, la cual tendrá facilidades de la autoridad municipal.

La función busca, además de promocionar al talento zamorano combinado con profesionales de este deporte, hacer una sinergia espectacular para deleitar al público amante de la lucha libre tradicional y extrema.

El programa incluye la presentación de 5 luchas que seguramente serán del agrado de los presentes, en la primera estarán presentándose luchadores sorpresa, donde se busca que alumnos de la institución deportiva muestren su gran talento, en la segunda lucha se presentan los “rudísimos” Thunder Dragon y Tyron vs los “técnicos” Bazooka y el legendario Puma del Ring.

En una lucha de relevos mixtos, se estarán presentando Histeria 2.0, Orion y Morigan vs Great Eku, Gladiola Negra y la Princesa Tiger, posteriormente en antesala de la estelar una lucha de gran poder y enorme expectativa se enfrentará La Parkita y Cometa Espacial vs Mini Black abyss y Pentagoncito.

En la lucha súper estelar y por la que la afición pelea los mejores lugares y apreciar mejor el espectáculo, se presentaran la tercia de luchadores con sed de triunfo, a tres caídas y sin límite de tiempo, Gronda- Decnnis y Yuriko vs Dark Ozz, Dark Espiritú, Mr. Águila.

Cabe hacer mención que para estas luchas se estará contando con la presencia de los referees queridos por los niños y ovacionados por los adultos el famoso Padre Trampitas y El Triste, lo recaudado será para seguir fomentando el deporte en esta ciudad y para que la escuela Guerreros Azteca siga impartiendo clases en colonias de la ciudad.