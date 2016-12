Todo listo para la Feria de la Paleta 2016, en Tocumbo

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Tocumbo, Mich.- 23 de diciembre de 2016.- Con una amplia gama de actividades culturales, sociales, deportivas y gastronómicas, el Ayuntamiento de Tocumbo y el comité organizador informaron que está todo listo para la realización de la Feria de la Paleta 2016, la cual se llevará a cabo del domingo 25 al 30 de diciembre.

En rueda de prensa realizada en la plaza principal de la capital mundial de la paleta, el alcalde Luis Enrique Toscano aseveró que esta feria es un homenaje a la industria paletera; “como todos ustedes saben nuestro municipio es reconocido a nivel no solo estatal o nacional, sino internacional por el tema de la paleta, tema en el que hace muchas décadas personas salieron para probar suerte con la producción de la paleta y la nieve, logrando traspasar con su éxito inclusive el continente americano”, recalcó.

Acompañado por integrantes del comité de la feria, el edil reconoció y agradeció el trabajo realizado para logra tener un gran evento; “ya que gracias a su trabajo tendremos una excelente feria que podrán disfrutar todos los habitantes de nuestro municipio así como todas las personas que vengan de fuera, estamos seguros que será una excelente feria que podrán disfrutar con sus familias y amistades, una feria en completa armonía, paz y seguridad”, puntualizó.

Al hacer uso de la palabra la regidora e integrante del comité organizador, Deyanira Malfavón González señaló que la XXXV edición de esta feria buscará darle el realce de la cultura de nuestro estado; “tendremos la participación de los kurpites de la comunidad de Caltzonzin, una de las danzas más representativas de Michoacán, también contaremos con la participación de varias danza de la región, la danza de los Ortelanos del barrio de La Magdalena perteneciente a la ciudad de Uruapan, cerraremos con broche de oro con la presentación del grupo de danza que ganó el segundo lugar en el festival de Zacán y la orquesta de la comunidad de Sicuicho”, comentó.

Innovando en esta edición con la realización de La Feria Infantil, el día 26 de diciembre, la regidora Adriana Figueroa Barragán comentó que se elegirá por primera vez la Reina Infantil de la Feria de la Paleta; “son tres pequeñitas de 6 años que están participando por la corona Kenia, Paulette y Arumi, este día está pensado especialmente para los niños, tendremos muchas sorpresas, es una feria pensada en todos y para todos, queremos que todas las personas que vengan se lleven un excelente recuerdo de la Feria de la Paleta 2016”, aseguró.

Respecto a la presentaciones artísticas, se dio a conocer que este año se estarán presentando; “el día 25 Toño Lizarraga, ex vocalista de la Original Banda el Limon, el día 26 a los comediantes Ruso y Piero, el 27 la Sonora Dinamita, el 28 Los Muecas y la Banda Mach de Raúl Ortega, el 29 se presentará la agrupación Tropa Chicana y finalmente el día 30 estará cerrando la feria El Mimoso, ex integrante de la Banda Recodo”, informó la regidora Sandra Andrade Malfavón.

En el mismo contexto, el comité organizador señaló que entre las actividades de la feria se encuentran también la realización de las tradicionales alboradas todos los días, el Desfile del Paletero, con representación de todos los estado de la República Mexicana el día 27, mientras que la mega fogata será el día 29 en el lugar de costumbre.

Finalmente, el alcalde Toscano Servín hizo extensiva la invitación a los habitantes de la región a participar de los diferentes eventos que se tienen contemplado para la edición de esta año de la Feria; “estamos seguros que serán de su completo agrado”, concluyó.

En el evento estuvieron también presentes el secretario del Ayuntamiento, Edgar Fernández Díaz, José Eduardo Castro Anaya, titular de la Dirección Municipal del Deporte, así como los paleteros e integrantes del comité Carlos Rodríguez Malfavón y Manuel Andrade Valdovinos.