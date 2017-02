Todo listo para arrancar el torneo interno de futbol entre trabajadores del Ayuntamiento

Guillermo Ríos, Zamora

Con la finalidad de fomentar el compañerismo, respeto y la amistad entre compañeros, empleados del gobierno municipal de Zamora, la Coordinación de Juventud y Deportes, a través de su titular Luis Armando Navarrete Alcázar, lanzó la convocatoria a todas las dependencias del ayuntamiento para participar al segundo torneo de futbol interno Zamora 2017.

El torneo de Futbol Interno Zamora 2017 comenzará el 01 de Marzo, es importante mencionar que el año pasado este torneo se llevó a cabo sin incidentes, tuvo un total de 10 equipos de diferentes dependencias municipales, entre las que destacan, Presidencia, SAPAZ, DIF, Parques y Jardines, Aseo Público, Policía y Tránsito, Protección Civil y las Unidades deportivas.

En entrevista para este medio de comunicación, Luis Navarrete Alcázar mencionó que “por lo menos se espera la participación de 10 equipos, aunque la expectativa es mucha, por lo que no se descarta la posibilidad de que haya, incluso, más de dos equipos por dependencia, lo cual sería un atractivo más para este torneo”.

La convocatoria sigue abierta para todos los departamentos que deseen conformar y registrar a su equipo, simplemente tienen que cumplir con requisitos básicos para que puedan hacerlo, lo principal es: presentar una lista con un máximo de 22 y un mínimo de 14 jugadores, con nombre completo, dependencia y numero de nómina, así como, entregar una foto tamaño infantil.

Una vez inscritos, los equipos deben de tener uniforme completo (playera con número, short y calcetas), los jugadores que se registren con un equipo ya no podrán cambiarse a otro, “por parte de los organizadores entregaremos credenciales del torneo y será el único método para poder jugar, no se aceptarán credenciales que no sean del torneo” enfatizó Navarrete Alcázar.

El próximo miércoles 22 de febrero a las 2:00 pm habrá una junta con los delegados o encargados de registrar al equipo, haciendo hincapié en los reglamentos y en el sistema de competencia, que será a dos vueltas y todos contra todos (round robín).

Los encuentros se llevarán a cabo los días miércoles a las 5 de la tarde en las tres unidades deportivas, según sean rolados, la premiación por ser un torneo de amistad y compañerismo, será un trofeo por equipo al primero, segundo y tercer lugar, así como reconocimiento individual al primero, segundo, tercero y cuarto.