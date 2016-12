TINOCO´S STUDIO impartirá taller de legítima defensa, será gratuito

-Entregarán reconocimiento de participación

Francisco Hernández, Zamora

Con la finalidad de conocer y saber el uso de las artes marciales como método de legítima defensa en caso de requerirla, la Unión Michoacana de Kick Boxing y Tinoco´s Studio invitan a su conferencia-taller “Marco legal y legítima defensa en los sistemas de combate”, la cual será impartida por el Licenciado Luis Alejandro Ceja Guerrero.

El taller será impartido el próximo viernes 23 del presente a partir de las 7:30 pm a 9:00 pm en las instalaciones del Gimnasio Tinoco´s Studio ubicado en Juárez 67 poniente, la conferencia no tendrá ningún costo y el único requisito es que sea practicante de artes marciales.

El encargado de promover este evento Ulises Tinoco Rodríguez, señalo que es de suma importancia para la gente que practica artes marciales, sepa los límites al tiempo de utilizar su fuerza y técnica para que sea legítima defensa, “en la actualidad es muy probable la posibilidad de necesitar defenderse de algún acto delictivo, o en ocasiones necesitamos defendernos de alguna situación y mucha gente piensa que el simple hecho de repeler una agresión es legal, sin embargo es importante saber el límite y saber cómo hacerlo”.

“Toda persona debería conocer hasta donde se puede uno defender, porque pareciera que la defensa no existe, más sin embargo podemos hacerla efectiva, pero debemos saber cómo y en donde y esta conferencia de eso se trata”, añadió Ulises Tinoco.

“La invitación está hecha para toda aquella persona que practique alguna arte marcial y policías, gente que está en situaciones de riesgo, es una técnica y conocimiento que no podemos dejar de aprender, porque uno nunca sabe cuándo podríamos utilizar este recurso”, finalizó.

Cabe hacer mención que no hay cupo limitado para las personas que así lo deseen, simplemente hay que pasar a registrarse para así mismo hacer los reconocimientos impresos como constancia de asistencia y participación, destacando que el gobierno municipal es el que los otorgará.